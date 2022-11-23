moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港1個月拆息七連升 追貼美息

標籤：經濟

【明報專訊】港元拆息繼續加快向上，與樓按相關的一個月拆息連升7日，見3.8897厘再創14年高位。市場料美聯儲放緩加息速度，港元稍為轉強，兌美元偏離7.85水平，昨日曾升值最多19點子（1厘等於100點子），高見7.8016元。有分析認為，現時港元中長線拆息已追貼甚至超過美元拆息，港元息口漸趨正常化，預期1個月拆息年底前升至4厘，並於農曆新年前後見頂。

港元轉強 曾高見7.8016

昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息升16.48點子至3.35821厘，3個月拆息升2.9點子至5.17661厘；6個月期拆息升4.01點子至5.33214厘；12個月拆息升2.98點子至5.59327厘。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，因應季節性因素，以及投資者對香港經濟轉向樂觀，投資活動增加，港元拆息持續向上。他指出，目前中長線拆息已高過美元拆息（見表），料短線隔夜及一個月拆息亦將超過美息，一個月拆息並於下月或之前升破4厘。而銀行基於資金成本壓力，加上日前已有大型銀行調升H按封頂，其他銀行在市場競爭上的考量減低，料會陸續上調封頂息。

港匯方面，由於現時銀行結餘已跌破1000億元，港元流動性較低，加上港息跟貼美息趨正常化，料至農曆新年前都未必再觸及7.85，即使再觸及弱方兌換保證，金管局接錢規模亦不會太大。截至昨晚10時，港匯最新報7.8172元，回落136點子（1元等如10,000點子）。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊預計，美聯儲將於未來兩次加息50點子，及後兩次加25點子，令利率最終升至5.25至5.5厘。而本港銀行因應資金成本壓力，於加息周期會共加最優惠利率（P）1.5厘，料明年第三季實際按息升至4厘。

另中銀香港（2388）目前網上資料顯示現H按鎖息上限介乎3.125至3.375厘，但中銀發言人指息率純作參考，現時一手樓按鎖息上限P-2.5厘，實際鎖息2.875厘，二手樓按鎖息上限P-2.25厘，實際鎖息為3.125厘。