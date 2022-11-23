火幣改名火必 擬加大港投資

隨FTX爆煲申請破產，孫宇晨形容行業正面對如「312大地震」般衝擊，認為在此時此刻適合有新的開始。他表示，為推動全球化佈局，火必將在加勒比地區展開業務，也會擴大對東南亞、歐洲等地區的投資，加速推動用戶規模增長。在全球化發展及增長過程中，火必將尋求各種策略併購機會。

對於港府對虛擬資產的態度大轉變，孫宇晨認為，香港近年的經濟受社會事件疊加疫情防控影響，相信政府亦急切希望恢復經濟，隨之對虛擬資產抱有非常開放的態度，更有望早於新加坡開放予散戶投資。他表示，高度看好港府的虛擬資產新政策，揚言火必和波場未來亦會加大在港投放，亦會跟有關當局合作，積極申請相關牌照。

看好港虛擬資產新政策

另一方面，近年新加坡對Web 3.0的政策逐步收緊，行業不少公司先後「轉戰」迪拜。孫宇晨指出，過往不少中資背景的公司，紛紛視新加坡作為企業邁向全球化的第一站，因應現時新加坡發展成熟，加上企業的基因亦有所調整，認為有需要衝出新加坡，更明言「不能指望只立足新加坡一個地方就可以得到全世界」。

昨稍早前，外電彭博引述消息指出，孫宇晨斥資約10億美元（約78億港元），透過百域資本收購火必約60%股權；另紅杉資本和真格基金也將合計持有約28%火必股權，出售予百域資本。據報，孫宇晨之所以將自己的名字排除在交易之外，主要為了避免受到中國的監管。百域資本、紅杉資本及真格基金均拒絕置評。

明報記者 蔡穎霖新加坡報道