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京東推「共富」 高管減薪最多兩成 逐步為德邦物流10萬員工繳「五險一金」

標籤：經濟

【明報專訊】在國家提倡「共同富裕」下，過去一年多家科技巨頭高調捐出股份或「課金」響應。當中新近躍升「中國首善」、捐款達149億元（人民幣，下同）的京東集團（9618）創辦人兼主席劉強東據報昨向京東全體員工發信，公開向二千多名高管致歉，「集團決定自2023年1月1日起，京東副總監以上，以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%至20%不等，職位愈高降得愈多」，希望獲他們的理解和支持。

明報記者 方楚茵

今次京東向這批二千多名員工「開刀」，劉強東指是為了提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力。他又稱，若兩年內京東業績重回高增長狀態，集團隨時可以恢復大家的現金報酬。

翻查京東的上市文件、2021及2020年報，集團無列出高級管理人員的數量，僅顯示2017至2021年度，不計及股權激勵的薪酬涉及分別1150萬元、930萬元、1200萬元、810萬元及2640萬元，相信未覆蓋上述提到的二千多名高層員工。

劉強東內部信向2000多高管致歉

至於一直令物流、外賣行業頭痛的「五險一金」問題，即為員工支付養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險、工傷保險和住房公積金一事。昨劉強東在員工信中，將集團新近收購的德邦物流員工稱為「兄弟」，指「德邦現有的員工，不管是外包還是自有的，都是我們的兄弟」，故自2023年1月1日起，會「逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能『老有所養，病有所醫』，為兄弟們提供基礎保障」。

劉強東指出，過去德邦的做法雖然合規合法，而且繳納的五險一金比例遠超其他同類公司，但依然有很多外包兄弟不能像自有員工一樣享受全額五險一金待遇，故將按照一定條件，逐步把外包兄弟轉化為德邦自己的員工。他表示，此舉會造成德邦的短期財務壓力，但相信在實施「精兵簡政、強化協同、激活員工、提升效率」的多種管理舉措後，德邦會迎來更好的財務表現。

京東出資百億設「住房保障基金」

劉強東又稱，京東將拿出100億元為包括德邦在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」，希望能為工作滿5年以上全體員工實現購房願望。此100億元是循環無息貸款基金，意味着未來10年，集團累積投入資金總額高達數百億。

此外，劉強東個人再捐1億元，集團及各個部門亦會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模等。