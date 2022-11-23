遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決

【明報專訊】去年中國內地為打擊未成年人沉迷電子遊戲，出台《2021年遊戲防沉迷新規》，事隔一年後，近日中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院聯合伽馬數據共同發布了《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》，統計結果顯示超七成未成年人每周遊戲時長在3小時以內，未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。但在新規落實後，未成年人的娛樂行為從遊戲向其他活動轉移，當前仍有玩遊戲習慣的未成年人在遊戲受限後，會將節省的時間投入到短視頻、網絡視頻及網絡聊天。