遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決

【明報專訊】去年中國內地為打擊未成年人沉迷電子遊戲，出台《2021年遊戲防沉迷新規》，事隔一年後，近日中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院聯合伽馬數據共同發布了《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》，統計結果顯示超七成未成年人每周遊戲時長在3小時以內，未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。但在新規落實後，未成年人的娛樂行為從遊戲向其他活動轉移，當前仍有玩遊戲習慣的未成年人在遊戲受限後，會將節省的時間投入到短視頻、網絡視頻及網絡聊天。
該份研究報告顯示，在2021年遊戲防沉迷新規落實後的一年中，未成年人遊戲總時長、消費流水等數據都有極大幅度減少，從龍頭產品來看，月活躍用戶數量按年明顯降低。在新規下，每周遊戲時間在3小時以內的未成年人佔比增長至75%以上，較2021年的67.76%為高。從家長反饋的未成年人遊戲時長分佈來看，未成年人的每周遊戲時間較2021年得到進一步降低，認為未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。
此外研究顯示，近三成未成年人遊戲充值減少及遊戲企業防沉迷系統覆蓋九成以上未成年遊戲用戶等結果。
在打擊未成年人沉迷打機新規出台後，過往一年多內地遊戲版號發放一直非常緩慢，上周卻突隔兩個月再次發放達70個遊戲版號，刺激一眾遊戲股包括騰訊（0700）、網易（9999）急升。