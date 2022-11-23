moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

FTX拖累 Genesis撲水冀避破產 比特幣受壓 一度跌穿1.6萬美元

【明報專訊】虛擬貨幣交易所FTX出事後，在幣圈掀起軒然大波，今次輪到加密貨幣經紀Genesis。彭博報道，虛擬貨幣交易商Genesis向外稱，受FTX影響，若未能成功籌資，就要申請破產保護，消息指Genesis過去數日已不斷「撲水」，希望籌得至少10億美元。受消息拖累，比特幣一度昨天凌晨一度跌穿1.6萬美元，跌至1.56萬美元，昨晚在1.61萬美元徘徊。

FTX瀕臨破產，與FTX有來往的公司亦受牽連。Genesis曾表示有1.75億美元在FTX，現時客戶無法提取款項（見圖）。彭博引述消息稱，Genesis警告潛在投資者，若未能及時「撲水」，隨時要申請破產保護，目前至少需要10億美元救急，更與另一加密貨幣交易所幣安就引入資金曾作磋商，但未有成果。Genesis代表於回覆彭博的電郵聲明中則唱反調，指目前未有計劃申請破產，公司目標是解決當前困境，並繼續與債權人作有建設性的對話。

FTX或衍生逾百萬債主

在FTX申請破產的文件中顯示，目前FTX系公司手頭現金總額為12.4億美元。隨着FTX王國殞落，或有逾百萬名債權人誕生。據早期法庭文件顯示，與FTX相關的機構中最大的50個無擔保債權人，一共被欠下31億美元。文件指，FTX資產和負債分別逾100億美元。早於FTX倒閉前，據悉美國曼克頓檢察機構已將目標鎖定為FTX，以調查是否遵守《銀行保密法案》，防止洗黑錢，但未知FTX爆煲前，檢察機構曾否有定論。由於牽連廣大，不少投資者均須抽身，使虛擬資產市場流動性收緊。據悉，老虎全球管理亦持有FTX股份（見圖），一度委託Bain & Co.就此作盡職審查。其時Bain報告將SBF監督被列最大風險因素，但老虎的理財主管仍深信該項投資大有可為，結果老虎手頭FTX股份，現時被Bain由3800萬美元估值劃為零。

幣安CEO中東找投資者撐行業

老虎自去年10月經私人投資伙伴15基金投資FTX，當時FTX估值高達250億美元，幸而投資FTX只是老虎去年358項風險投資之一，加上該基金資產管理規模高達127億美元，故涉及款項佔總數不多。今次風暴除了使眾多投資者損失慘重外，還警示機構投資者為何無視警告，當中不少更是對冲基金與風投公司，亦包括安大略省教師退休基金會長線投資者，亦投資9500萬美元，紅杉資本投資2.14億美元，現均須撇帳。

彭博昨晚報道指幣安行政總裁趙長鵬，上周在中東阿布扎比跟當地國家安全顧問Sheikh Tahnoon Bin Zayed見面，他管理該國的投資公司。趙正游說中東投資者成立基金，支持加密貨幣市場。幣安發言人則指，趙中東之行是想研究引入中東監管機構，支持設立加密貨幣交易所託管系統。

（綜合報道）

[國際金融]