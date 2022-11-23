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沙特否認增產 油價升返81.5美元

【明報專訊】《華爾街日報》周一引述消息，指組油及盟友(OPEC+)準備在下月4日舉行的會議上增產每天50萬桶，沙特阿拉伯能源大臣Abdulaziz bin Salman同日立即闢謠，否認增產的消息。他在聲明中稱，目前OPEC+每天減產200萬桶的協議持續到2023年底。如果需要採取進一步措施，通過減產來平衡供需，沙特隨時準備進行干預。

科威特及阿聯酋能源當局亦否認增產的消息。紐約期油在周一因為增產的傳聞一度跌穿每桶75美元，至昨晚升回至81.5美元水平。

儲銀行長：5厘是起點

克里夫蘭聯儲銀行行長Loretta Mester周一表示美國通脹仍太高，雖然她接受下次議息會議毋須再加息0.75厘那麼多，但現時並未見到要停止加息，聯儲局仍須下更多工夫把通脹率降低至2%的目標。三藩市聯儲銀行行長Mary Daly指聯儲局需要令政策變得足夠限制性，才可以壓抑通脹。她同意加得太少會令通脹飈升，加得太多又會帶來不必要的痛楚。但她會傾向較鷹派的立場，認為把聯邦基金利率加至5厘是個起點，有需要可加至更高。

經過6次加息後，聯邦基金利率已升至3.75至4厘，從利率期貨顯示，市場預計至明年初美息加至5至5.25厘便會見頂。

美股昨晚初段向好，道指升296點，報33996點，標普500指數升22點，報3971.8點，納指升54.6點，報11079點。

（綜合報道）

[國際金融]