moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

徐風：內房升勢料曇花一現 後市看三四線城市需求

【明報專訊】受中央推動多項利好政策措施，本月中港股內房板塊一度急升，民企碧桂園（2007）在11日及14日分別急升35%及46%；而陷入財困的旭暉（0884）更升72%及10%。這種報復式反彈，反映市場似乎認為，接近兩年的內房監管風暴有望完結。然而，筆者認為目前內房升勢只屬曇花一現，若內地三四線城市置業需求仍未回暖，急升後的股價只會變得虛高，成為下次沽貨的藉口。

股價急升虛高 或成下次沽貨藉口

事實上，自2020年底內地針對槓桿過高的內房企業進行監管，開始推行「三條紅線」政策以來，令整個行業融資逐步出現困難，最終由當時物業銷售排榜首的恒大（3333）資金周轉不靈而「爆煲」，才令市場驚覺中央政府監管行業的力度，紛紛拋售內房債券，令債券價格急跌，債息急速上升，股價同步大跌。

內房企業的債券價格及息率，反映市場願意向內房公司借錢的資金成本。但當短期債息已升至超過20厘時，內房公司也難以償還利息；而股價大跌，也影響內房企業配股集資的能力，投資者往往不願意在股價下跌時「接火棒」，但如沒有買家仍執意接受股價大折讓方式配股，容易給市場傳遞企業資金周轉困難的訊息，將進一步影響股價表現。於是，內房公司難以透過資本市場籌借資金再融資，解決利息及債券即將到期的問題。最終多家內房企業支持不住，無法償還債券本金及被迫違約。

違約的後果，是內房公司沒有資金周轉，甚至連過去出售的「樓花」，也沒有後續資金完工交貨，形成「爛尾樓」。這進一步影響市場信心，如果你是準業主，你會願意在內房企業接連爆破的情况下，仍執意買相對低廉、但隨時變爛尾樓的樓花？還是繼續租住民房，等待行業雨過天青才重新籌謀置業計劃？還是直接購買現貨樓或二手樓會更有保障？相信大部分讀者都會選擇後兩者，但對內房企業而言，沒有資金的情况下，準業主不願意購入樓花，代表最後的資金來源也大幅縮減。

中央暴力遏內房槓桿阻融資 市場陷恐慌

內房的「死因」在於突如其來的強力監管，硬性收縮槓桿，限制其融資能力，同時令市場造成恐慌，無意入市。結果內房企業一方面無法籌資借錢，另一方面也無法「貨如輪轉」，左右夾擊下，只能走上違約之路。

近期的16項措施救樓市，最主要的是針對支持民營房企在境內發債融資，額度初步為2500億元人民幣，並可視乎情况增加，同時容許房企未來半年內到期的貸款可多延期一年。對內房企業而言，可謂是久旱逢甘露，避免在未來半年出現更多違約，影響市場信心，同時政府建立「特別通道」，容許內房企業融資周轉，讓內房公司可以在未來一段時間內繼續生存。

有關政策令港股內房板塊大漲。但值得留意的是，多家內房公司趁今次股價大幅反彈配股，包括碧桂園立刻配售約6%股份，集資39.2億元；雅居樂（3383）則配售7%股份，集資7.83億元。

雖然內房板塊大幅反彈，但與前年相比仍然有極大落差，但兩家內房公司大規模配售，反映管理層已預期內地樓市復蘇路途仍然遙遠，故不惜低價配股，至少可以有更多資金度過寒冬。

內房彈升後大規模配股 反映管理層悲觀

內地政府推出的政策，目前而言只能為內房企業「吊命」，更重要的是，行業何時才會開始復蘇，讓房企重新貨如輪轉生錢減債？至今仍是未知之數。然而，只要觀察內地的經濟數據及疫情進展等，短期內能夠讓準業主願意買樓置業的機會不大。急升過後，重回理性，投資者應繼續留意內房企業公布的每月物業銷售數據，才能更準確判斷樓市復蘇的時機。

[徐風 隨風投資]