moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大跌市換MPF基金 恐高買低賣

【明報專訊】今年強積金（MPF）回報受股債市場下跌拖累「見紅」，今年首10個月累計人均帳面虧蝕逾6萬元。儘管市况風高浪急，積金局行政總監鄭恩賜提醒，強積金是以定期定額方式進行投資，成員於跌市下可以同一金額買入更多基金單位。中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀認為，強積金成員可趁現階段部署環球股票基金，以候未來環球市場復蘇。

反映強積金表現的GUM強積金綜合指數，由年初至10月底止跌幅達23.8%，期內強積金成員每人累計平均蝕62,422元。股債市場持續受壓下，最近有不少成員選擇轉換基金。再參考GUM的數據，10月份強積金成員主要把資金轉入強積金保守基金，約錄五成七淨資金流入，其次為香港股票基金（包括指數追蹤），約錄四成二淨資金流入。

鄭恩賜：平均成本法可拉勻入市成本

對於轉換基金，張佩儀認為，強積金成員應三思而後行，不應僅因市况轉差而將資金由股票基金轉入保守基金，基於此轉換行為會將帳面虧損變為實際虧損，反之繼續持有，並持續供款，新供款可以低價買入更多單位，變相「溝淡」之前的買入價。鄭恩賜亦指出，強積金是跨越超過40年的長線儲蓄投資，其間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市况，如在市况急劇下跌時轉換強積金基金，很容易造成高買低賣的情况，得不償失，反而持之以恒，透過平均成本法以定期定額的方式進行投資，跌市時可以同一金額買入更多基金單位，長線可拉勻入市成本，降低風險。

事實上，根據積金局的數據，雖然於過去一年，除貨幣市場基金外，其他類型的強積金基金均錄負回報，但若投資期逾五年以上，大部分類型的強積金基金仍能錄得正回報。以股票基金為例，截至今年6月底止過去五年強積金股票基金的年率化淨回報為2.3%，而由2000年12月1日強積金成立日起計算股票基金累計的年率化淨回報則達4.2%。鄭恩賜更指，強積金於過去近22年曾經歷不同的經濟周期，其間有14年錄正回報，僅7年錄負回報，而出現負回報後的下一年都能錄得正回報，可見平均成本法有一定成效。

環球股市基金助分散風險

既然強積金可於跌市下買入更多基金單位，市場前景是其中一個調整強積金組合的考慮。GUM預期，今年內環球市場的資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美債息發展，目前美國就業市場依舊強勁，提高未來加息的預期，不過一旦美聯儲改變貨幣立場，美股有望迎來反彈。至於內地方面，雖然內地堅守防疫政策，市場亦憂慮內地房市前景，但由於內地主要機關已齊發聲「維護樓市、股市、匯市」，顯示當局穩經濟的決心，認為中港股市已出現多種見底信號，預期穩增長、保交樓政策落地有望推動第四季度股市。張佩儀則認為，由於不同市場可以有不同的復蘇步伐，在強積金組合內選擇環球股市基金，將可分散市場風險，同時不會錯失個別市場的升勢。

除對市場看法，各強積金成員亦要考慮個人於不同人生階段可承受的投資風險。張佩儀指出，由於接近退休的強積金成員不能承受太高風險，理應將大部分強積金資金投放於貨幣基金及保證基金等低風險基金，若這類成員目前已將大部分資金投放於風險相對較高的基金，如股票基金，則不宜隨便轉換，因投資市場已跌至偏低水平，一旦加息周期完結，股市或會反彈，若現時持有的全為港股基金，可考慮將已供款中的一半資金轉投環球股票基金，以避免只投資於單一市場，加上據過往經驗，環球股市一般可於三至五年內重回上升軌，而新供款則可考慮繼續投資港股基金，以拉低平均入市價。

年輕人投資策略可進取

對於中年人士，張佩儀提醒，應開始透過分散風險，降低整體投資組合風險，建議將強積金資金分為三份，分別投資於高、中及低風險基金，至於預設投資策略並非不可取，但難按自己對市場看法調整低、中及高風險資金的分配，在目前的市况下，中年人士可稍稍提高投放於高風險基金的資金比重，如投放相對較多資金於環球股票基金。

至於年輕的強積金成員，張佩儀指出，由於距退休年齡甚遠，擁有較長的投資期，有條件承受較高風險，加上供款額不及中年及接近退休人士，即使看錯市，虧損亦有限，年輕人的強積金投資策略可較為進取，如將資金全部投放於股票基金，但亦提醒，由於年輕人投入強積金內的資金較少，不宜選擇太多隻基金，建議不宜超過兩隻，一隻可選環球股票基金，另一隻則可選自己的心水市場，如香港股票基金或北美股票基金等。

明報記者 劉敬華

[強積金特區]