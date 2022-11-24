中國人壽 (海外) 周全靈活方案 助客戶圓財富增值傳承夢

「晉裕傳承」透過多重潛在回報，包括保證現金價值、非保證終期紅利2及終期紅利管理權益戶口總額3，為財富提供長線穩定增長。「晉裕傳承」更提供「無限次」轉換受保人選項4，讓財富一代傳一代，打破「富不過三代」魔咒。保單持有人可於第1個保單週年日或之後，並於受保人在世期間轉換受保人。於每次轉換後，保單之保障年期會延長至新受保人138歲。

人生不同階段有著不同的理財需要，或需動用一筆額外資金。保單持有人可選擇以調低基本金額5的方式，提取保單內的部分保證現金價值及非保證終期紅利2，以實踐財務目標。

「晉裕傳承」設有後補受保人安排6，可同時指定最多兩名後補受保人。若受保人不幸身故， 將安排第一後補受保人成為新受保人，確保保單可以繼續生效，延續保障。計劃更設有身故賠償、意外身故保障、身故賠償及意外身故保障領取安排等貼心功能，全力守護家人。

便捷數碼服務 輕鬆管理保單

中國人壽（海外）於金融科技運用方面亦緊貼市場步伐，積極投放資源，為客戶提供便捷數碼化服務。客戶只需安坐家中，一機在手便能進行投保、管理保單，以至索償等程序。此外，中國人壽（海外）亦致力優化其手機應用程式，讓客戶不受時地所限，享受多項數碼化服務，如更改保單資料、申請索償、查閱處理進度及接收電子通知書，以至管理強積金帳戶， 真正做到「創富、保障、傳承，盡在客戶掌握之中」。

以客為本 從心出發

中國人壽(海外)於港九新界開設了近百間財富管理中心，進駐多個住宅、商業及購物熱點，位置優越。每間財富管理中心皆有常駐專業理財顧問，隨時為客戶提供尊貴服務。

財富管理中心設有舒適及私密空間，讓客戶暢所欲言，無須擔心洩露隱私，理財顧問也更能全面了解客戶需求，提供合適建議或方案，務求讓客戶在不同人生階段都能無後顧之憂。

備註：

1. 本計劃須受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品小冊子、保險合約條款及宣傳單張。產品有以下風險：信貸風險、提早退保風險、匯率及貨幣風險、通脹風險、流動性及提取風險、非保證利益及保單終止，詳情請參閱相關產品小冊子。

2. 此計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值及非保證終期紅利（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。

3. 終期紅利管理權益受限於中國人壽（海外）的相關規定及行政程序。

4. 於申請轉換受保人時，現任受保人及新受保人必須仍然生存，申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。

5.「基本金額」指承保表或批註上列明為「基本金額」的金額，只用作計算保費及保單內的相關價值，並不適用於計算身故賠償。若基本金額於保單有效期內被更改，以上保費及保單內的相關價值亦將作相應調整。

6. 後補受保人的申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。