大灣區GBA專題：港深交易所股票 可互通買賣

明報記者 龍彩霞

滬港通及深港通是由香港交易所、上交所、深交所與中國結算在內地與香港兩地證券市場建立的交易及結算互聯互通機制，而各自市場的投資者能夠透過以上跨境投資渠道買賣在對方市場上市的股票。香港及海外投資者可透過滬股通及深股通（北向交易）分別買賣於上交所及深交所上市的合資格股票，而內地投資者亦可透過港股通（南向交易）買賣於聯交所上市的合資格股票。

深股通於2016年推出，香港投資者可以經香港證券行直接買入於深圳上市的超過960隻合資格深股通股票。現時深股通每日額度為520億元人民幣，深港通下的港股通每日額度為420億元人民幣。同樣地，中國大陸投資者亦可以透過上述計劃「南向」投資香港股市，稱為「港股通」，合資格股份也達552隻。目前買賣A股均以人民幣交收，故投資者須在戶口存有人民幣，富途、uSMART等證券行均提供網上兌換服務。

兩地股市銀行同開市才可交易

事實上，互聯互通機制只有在兩地股市均開市，而兩地銀行於相應的款項交收日均開放服務的日子才可以交易。由於內地和香港的假期及工作日各有不同，有可能出現內地A股市場開市，但互聯互通機制不開放服務，導致投資者不能買賣A股的情况。投資者應注意互聯互通機制開放交易的日子，在互聯互通機制暫停期間，即使A股市場因任何重要消息而出現波動，也不能買賣A股，投資者應衡量自己能否承擔有關風險。

另外，內地與香港股市的交易時間並不一樣，透過滬港通及深港通買賣A股的時間，會與買賣港股不同，投資者需要留意有關差異。對於那些將A股存放於券商以外地方的投資者而言，如果需要沽出所持有的A股股票，必須在不遲於沽出當天（T日）開市前把有關股票轉至券商帳戶中。如果錯過了此期限，便不能於當日沽出A股。

滬深港通合資格股份名單時有更新，那些被剔出滬港通及深港通合資格股份名單的A股不能買入，只能夠賣出。投資者需要留意可供買賣的指定A股名單的變動。當滬港通及深港通的北向每日額度用完時，當日餘下時間就不會再接受買盤訂單，須待下一個交易日方恢復接受買盤訂單，賣盤訂單則可以繼續。至於已獲接受的買盤訂單不會因每日額度用盡受影響，除非相關經紀取消訂單，否則將維持在上交所及深交所的訂單紀錄內。

港投資者買賣滬深股票 需用人民幣

本港投資者買賣滬深股票，如需要將港元兌換成人民幣，便要承受人民幣匯價變動的風險，而匯兌過程亦會有成本。深交所創業板的上市條件，相對深交所主板和中小企業板的寬鬆，例如要求較短的盈利歷史，及較低的淨利潤、營業收入和經營活動現金流。

另外，深交所創業板的披露規則亦與主板和中小企業板不同，例如創業板上市公司的臨時報告只須在中國證監會指定的網站和公司網站上披露，如果投資者沿用與主板和中小企業板的信息搜尋方法，可能無法及時了解公司正在發生的重大變動。

由於創業板公司的規模相對較小，其業績亦較為不穩定關係，所以較容易受到炒作，令股價容易出現大幅波動。在深交所創業板上市的公司主要為高科技公司，技術創新是這些公司能否成功的關鍵。然而，這些公司亦面對種種與技術創新有關的風險和挑戰，例如研發成本高昂，研發失敗，以及技術和產品市場更迭頻繁等。

A股限當日升跌幅最高10%

A股市場規管股票漲跌幅度，最高為10%，達至上限稱為「漲停」或「跌停」，只能於漲跌停或以內價位交易，直到當日收市為市。有關滬股通及深港通交易日安排，可參閱由香港交易及結算所有限公司公布的「滬港通及深港通交易日曆」。

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