領展發33億可轉換債 年利率4.5厘 稱用於現有債項再融資 股價挫半成

明報記者 陳偉燊

領展表示，換股價61.92元，比其周二的收市價有溢價約16.5%。不過，領匯昨日逆市跌4.7%，收市報50.65元，股價已連跌6日，累計跌幅達10.4%，令換股價較最新市價溢價幅度進一步擴大至18.3%。

股價連跌6日累挫逾一成

若該批可轉換債悉數換股，領展料需發行約5330萬個單位，佔已擴大後單位數目約2.5%。翻查資料，領展在2018年發行40億元年息率1.6厘的可換股債券，轉換價109.39元，換言之今次換股價較4年前下跌43.4％，亦是發行2024年到期的綠色可轉換債之後，第二次發行可轉換債券。今次發行可轉換債的金額及轉換價雖然明顯較低，但年息率明顯大升1.8倍。另相比起其於2024年到期的5億美元票據的年息率3.6厘，及2027年到期的5億港元票據的年息率3.55厘而言，亦明顯高出約1厘水平。

換股價較4年前挫43％

據該集團的公告進一步指出，截至9月30日止中期業績手上有683億元信貸融資，當中已取用了551億元（見表）。資料進一步顯示，領展手持現金結餘只有21億元，即使尚有132億元信貸融資未動用，但是隨着明年3月底年結會有31億元會到期屆滿，因此今次發債，正好用作補充資金來源。其預料，槓桿比率會在12月12日發行可轉換債券，並在換股前，提高至23.2%，較中期業績時的22.7%略高。一旦悉數行使換股後，槓桿比率有望回落至21.75%。

近7個半月共融資100億

領展指出，完成發行可轉換債後所得資金，將用於現有債項再融資及一般企業用途所需。連同今次融資，加上過去半個年度，領展前後落實7項不同貨幣的融資亦高達67億元，在7個半月，其總共融資多達100億元。

領展在保留現金方面，一向有透過以新增單位替代現金派息，單是在2021/22年度，其共發行2959.49萬個單位。同時其亦因應過往多次出售資產，將部分套現所得用於回購單位，以2021/22年度到今年10月7日期間，前後出資4.91億元，回購796.4萬個單位，因此其總體保持發行單位淨增加，繼續有增無減。