moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

領展發33億可轉換債 年利率4.5厘 稱用於現有債項再融資 股價挫半成

標籤：領展

【明報專訊】領展（0823）為補充資金來源及再融資所需，考慮到市場情况及財務狀况後，宣布落實向最少6名獨立第三方，發行5年期總值33億元有擔保可轉換債券，換股價為61.92元。若全數換股，可發行最多5329.45萬個新增單位。是次發債息率為年息4.5厘，比其中期業績顯示平均財務成本比率2.5%為高，據悉亦為該集團多次發債以來票據息率最高的一次。

明報記者 陳偉燊

領展表示，換股價61.92元，比其周二的收市價有溢價約16.5%。不過，領匯昨日逆市跌4.7%，收市報50.65元，股價已連跌6日，累計跌幅達10.4%，令換股價較最新市價溢價幅度進一步擴大至18.3%。

股價連跌6日累挫逾一成

若該批可轉換債悉數換股，領展料需發行約5330萬個單位，佔已擴大後單位數目約2.5%。翻查資料，領展在2018年發行40億元年息率1.6厘的可換股債券，轉換價109.39元，換言之今次換股價較4年前下跌43.4％，亦是發行2024年到期的綠色可轉換債之後，第二次發行可轉換債券。今次發行可轉換債的金額及轉換價雖然明顯較低，但年息率明顯大升1.8倍。另相比起其於2024年到期的5億美元票據的年息率3.6厘，及2027年到期的5億港元票據的年息率3.55厘而言，亦明顯高出約1厘水平。

換股價較4年前挫43％

據該集團的公告進一步指出，截至9月30日止中期業績手上有683億元信貸融資，當中已取用了551億元（見表）。資料進一步顯示，領展手持現金結餘只有21億元，即使尚有132億元信貸融資未動用，但是隨着明年3月底年結會有31億元會到期屆滿，因此今次發債，正好用作補充資金來源。其預料，槓桿比率會在12月12日發行可轉換債券，並在換股前，提高至23.2%，較中期業績時的22.7%略高。一旦悉數行使換股後，槓桿比率有望回落至21.75%。

近7個半月共融資100億

領展指出，完成發行可轉換債後所得資金，將用於現有債項再融資及一般企業用途所需。連同今次融資，加上過去半個年度，領展前後落實7項不同貨幣的融資亦高達67億元，在7個半月，其總共融資多達100億元。

領展在保留現金方面，一向有透過以新增單位替代現金派息，單是在2021/22年度，其共發行2959.49萬個單位。同時其亦因應過往多次出售資產，將部分套現所得用於回購單位，以2021/22年度到今年10月7日期間，前後出資4.91億元，回購796.4萬個單位，因此其總體保持發行單位淨增加，繼續有增無減。