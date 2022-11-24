頻密收購 遇上加息周期

過去20月斥逾268億收購

較早前更有外電消息指出，領展有意競投新加坡的NTUC社區商場組合，不過，領展行政總裁王國龍在本月上旬的上半年度業績發布會上已表示，目前未有積極考慮或物色項目，這與過往一年半集團頻頻出擊投標及收購的作風，明顯有變。在事隔約兩個多星期，領展終落實今次發行可轉換債券。

管理風險 改併購作風

同時，王國龍及管理層亦在同一發布會上，較詳細解釋與資本伙伴合作的含義，並不一定只是合作收購，反而可以出售手上項目，改與該等伙伴合作，領展繼續為有關項目提供管理。在當前息口持續上升，即使領展負債比率只剛剛超過20%多一點，但單憑管理層的種種闡述，正好為其頻頻出擊後，碰上加息周期時，為投資者揭示理財概念新的改變，不再只是購買資產。