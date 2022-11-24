小米上季收入純利表現勝預期 總裁王翔：明年初庫存回復至健康水平

明報記者 陳麗歡

小米第三季業績受宏觀經濟不穩定、內地新冠疫情反覆等拖累智能手機出貨量，減庫存的大量促銷活動令智能手機平均售價（ASP）下跌。王翔表示，第三季庫存按年、按季均減9％，利用「雙11」促銷活動，目前內地庫存已達健康水平，即將利用「黑五」和聖誕節檔期進一步處理海外庫存水平，現時整體降庫存進度良好。問及內地疫情影響，王翔表示，疫情反覆確實影響小米短期產能表現，目前工廠與政府正密切合作，影響可控。

經調整淨利潤按季升1.7％

王翔又稱，儘管第三季不及去年同期表現，但能穩住按季表現。集團收入按季微升0.4％，經調整淨利潤按季升1.7％。展望第四季，全球通脹、加息、 匯率波動及內地疫情持續影響市况，短期內已做心好準備，優化成本結構，實施「降本增效」，長遠相信宏觀經濟能走出谷底，小米亦能重拾增長。

智能手機出貨量近9年季度新低

季內小米四大業務均呈現放緩，核心智能手機收入按年跌11.1％至425.14億元；智能手機出貨量按年跌8.4％至4020萬部，為近9年以來季度新低；智能手機ASP按年跌3％至1058.2元。

另外，IoT與生活消費產品收入按年跌9.1％至190.59億元，互聯網服務跌3.7％至70.67億元，其他收入跌6.6％至18.35億元。

至於造車方面，王翔表示，季內增聘造車研發人員逾1800人，顯示集團決心和信心，全力保證第一輛車按計劃準時面世，努力達至2024年上半年量產。小米第三季於造車投資達8.29億元。