龍湖美的置業金輝獲支持發債

交易商協會表示，截至目前中債增進公司已通過公開業務郵箱，收到近百家民營房企增信業務意向，正按照相關機制積極推進業務開展。該會指出，前期交易商協會組織中債增進公司開展增信支持民營房企發債工作，完成增信項目十多單，在已出險房企和相對健康房企之間建立風險防火牆，促進改善市場預期。

3民營房企發行共47億中期票據

是次對龍湖等3家民營房企出具信用增進函，是「第二支箭」延期並擴容政策實施後首批信用增進業務，標誌着政策框架下增信項目的快速紮實落地，該會後續會在人行指導下，將組織中債增進公司繼續積極推進「第二支箭」實施，保持房企債券融資穩定，促進房地產市場平穩健康發展。

此外，擁有國企背景或被列為「示範房企」的內房股再融資仍具備優勢。根據內地媒體報道，萬科（2202）分別獲得中行（3988）及交行（3328）各提供1000億元的意向性綜合授信額度；交行亦同時向美的置業提供200億元的授信額度；另外，工行（1398）亦將於近期與龍湖、碧桂園（2007）等簽署銀企戰略協議，提供數百億元意向性授信額度。

交易商協會:收近百民營房企增信意向

此前，內地亦要求商業銀行方面發揮「頭雁」作用，並由人民銀行向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵銀行支持「保交樓」相關工作等。