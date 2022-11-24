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石藥首3季純利升逾3% 成藥業務帶動收入增長

標籤：經濟

【明報專訊】石藥集團（1093）公布首3季業績，收入錄得錄235億元（人民幣，下同），按年增長13.8%，純利達44.68億元，升3.1%；經調整盈利為46.2億元，增長14.5%。

成藥業務收入按年增逾一成

根據業績，期內集團成藥業務收入按年多10.8%至186億元，為主要增長動力，其中產品銷售佔184億元，授權費收入佔1.86億元。其次原料業務收入增加20.1%至34.24億元，主要受惠於生產力上升，維生素C產品生產及銷量亦同步增加，市場佔有率進一步提升，儘管產品價格回落，銷售收入仍增加22.3%至19.78億元。集團指出，受個別產品銷售量增加帶動，抗生素及其他產品的銷售收入亦增17.2%至14.46億元。集團補充，現正加强業務拓展，建立國際生態，在全球物色合作機會。

石藥昨日早段挫逾3%，業績公布後反覆向上，收升0.2%，報9.57港元。

摩根士丹利報告指出，石藥收入增幅符合預期，第三季銷售按年增長16%至79億元，主要由咖啡因及抗生素類藥品帶動增長，按年分別升56%及24%，維他命C則維持韌性，按年增長8%，主要靠產品均價降低及銷量擴大；至於集團季度盈利，則稍高於預期。

另外，石藥集團公布自家開發的「SYHX1901片」，已獲國家藥監局批准，可在中國開展臨牀試驗，用於治療重症新冠肺炎的成人患者。