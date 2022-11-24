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謝瑞麟中期少賺29% 不派息

標籤：經濟

【明報專訊】珠寶股謝瑞麟（0417）昨日公布，截至今年9月底止中期少賺28.7%至191.9萬元，每股基本盈利0.08元，不派中期息。集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，近月金價下跌，整體生意對金價變動更加敏感，未來仍要視乎金價走勢，在港整體策略依然較審慎，亦會趁租金較廉宜時物色合適位置捕捉商機。

期內營業額按年跌11%

公司期內營業額按年跌10.7%至12.48億元，按地區計，港澳營業額按年升18.5%至2.9億元；內地營業額按年跌20.7%至近9億元。謝邱安儀指出，雖然香港已放寬入境檢疫措施至「0+3」，並容許旅行團「團進團出」，但仍難以吸引旅客來港，行業繼續以本地消費為主。聖誕節一向是零售旺季，但預計不少港人將出外旅遊，因意對零售市道看法較保守，料與11月表現相若。此外，隨着政府放寬婚宴限制後，婚嫁需求有所復蘇，不過現時婚宴規模偏向小型，預計需求將逐步增加。

集團內地業務期內受防疫措施所影響，自營店營業額下跌，同店銷售亦錄得倒退。謝邱安儀表示，在疫情防控措施以外，內地消費者更擔心經濟前景，消費意欲受影響，因此消費更審慎。她續稱，即使內地放寬防疫措施後，亦不期望會出現V形反彈，表現受消費者對未來經濟前景信心所影響。集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，希望明年可在內地重新執行兩年間開設100間分店的計劃。