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Tesla擬亞洲再建超級工廠 與尹錫悅視像通話 馬斯克稱韓為首選地點

【明報專訊】韓國總統辦公室透露，韓國總統尹錫悅周三與特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）進行視像通話時，馬斯克透露計劃在亞洲建造另一家Tesla超級工廠以生產電動車，而韓國是首選投資地點之一。彭博社稱，馬斯克表示，將在全面評估人力和技術等投資條件後作出決定。

Tesla早段股價升2%。該股周二曾跌至166.18美元的兩年低位，拖累馬斯克的身家今年以來蒸發千億美元。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克的身家在周三開市前約值1710億美元，仍是全球首富，不過較去年的3400億美元峰值縮水五成。部分投資者呼籲馬斯克回購Tesla股票，以提振股價。摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，Tesla正接近其150美元的熊市目標價，是低價買入的時機。

韓國總統辦公室昨表示，總統尹錫悅聽取了馬斯克有意在亞洲擴大產能的計劃，並向對方解釋韓國的汽車產業生態系統及投資條件，透露政府將積極改進可能給外國投資者帶來困難的法規，希望吸引馬斯克到當地投資。尹錫悅原定於早前在印尼舉行的20國集團工商峰會（Business 20）與馬斯克會面，後來相關安排改為視像會議。

料明年採購韓零件增至百億美元

尹錫悅辦公室又透露，馬斯克願意積極投資韓國的電動車充電基礎建設，增加與韓國企業的供應鏈合作，預期到2023年，Tesla從韓國採購的零件，總值至少增至100億美元。Tesla目前的供應商，包括韓國電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）（韓：373220）。分析師對LG新能源的前景樂觀，這部分由於Tesla的上海超級工廠增產。上海廠房是Tesla目前在亞洲唯一的超級工廠。該廠房剛完成升級，使每年產能提升1倍至大約100萬輛。

汽車產業及充電電池等，是韓國的經濟支柱。該國除了擁有現代（韓：005380）、起亞（韓：000270）等大型車企，也擁有SK On、三星SDI等電池製造商。除韓國以外，多個國家也在爭取Tesla建廠。印尼總統佐科早前表示，希望Tesla在當地生產電動車。

iPhone 14系列OLED面板 三星傳供應逾七成

此外，韓國媒體「The Elec」引述供應鏈消息稱，三星顯示器（Samsung Display）在iPhone 14系列的訂單取得主導地位，供應七成以上的OLED面板。消息稱，由於LG Display（韓：034220）和京東方（深：000725）遭遇挫折，令三星（韓：005930）取得大部分訂單，但這意味蘋果增加了對競爭對手三星的依賴。

（綜合報道）

[國際金融]