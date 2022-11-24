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觀望儲局會議紀錄 美股早段向上

【明報專訊】美國商業活動持續萎縮，11月綜合採購經理指數（PMI）初值降至46.3，連續5個月處於盛衰分界線以下，數值是3個月以來最低。其中新訂單分項指數的收縮幅度，是2020年5月以來最大。市場等待聯儲局凌晨公布會議紀錄，可能為下月放慢加息步伐透露更多信息，美股三大指數午夜前向上。

彭博社報道，歐盟考慮對俄羅斯原油設置65至70美元的價格上限。由於俄羅斯原油在市場以折扣價出售，預期設置價格上限的影響不大（詳見A18版）。不過此消息仍為油價帶來下行壓力，加上市場關注中國疫情對原油需求的影響，國際油價午夜前跌約4%。

歐討論俄油價設限 油價跌4%

美國昨晚公布的數據好壞參半。美國10月耐用品訂單按月增長1%，增幅是4個月來最大，且遠高於9月的0.4%升幅，反映借貸成本上升之際，部分企業仍在增加資本支出。不過由於科技企業等開始裁員，迹象顯示美國就業市場可能轉弱。在截至11月19日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.7萬人，總數增至24萬人，是8月以來最高。

歐元區方面，11月綜合PMI初值微升至47.8，勝於分析師預期，預示歐元區經濟下滑幅度可能較為輕微。

新西蘭加息0.75厘

不過該數值同樣連續5個月處於盛衰分界線以下。為遏抑通脹升勢，新西蘭央行加息0.75厘，將官方現金利率上調至4.25厘，是歷來最大加幅。該央行預計，新西蘭經濟將在明年次季開始收縮，並將持續下滑至2024年首季。

（綜合報道）

[國際金融]