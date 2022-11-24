徐風：曼聯班主割愛或因油價高企

C朗加重球會薪酬開支負擔

過去傳媒不斷塑造格拉沙家族為曼聯的「吸血鬼」，利用球會的巨大影響力，為家族其他生意提供資金。然而，曼聯是上市公司，投資者及球迷可以翻查球會的業績報告，尋找曼聯與格拉沙家族有關連交易的證據。在資產負債表一欄中，筆者未有見到曼聯披露任何大額的股東貸款或關連公司貸款，論管治程度，已比大部分香港上市公司出色。因此，筆者相信班主只視曼聯為家族另一盤生意，球會營運決策相對獨立。

有趣的是，格拉沙家族也是美式足球隊（NFL）坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）的班主，2020年賽季贏得超級碗（Super Bowl）冠軍，他們受當地球迷歡迎。至於曼聯，自從傳奇教練費格遜於2013年退休後，至今不斷花重金更換領隊及球員，仍然無法保證穩坐英超「前四」位置。球迷回憶過去的榮光，也見證現時的跌宕，燃起求變之心，反格拉沙家族更發展成一場 「Glazer Out」 運動。班主與球迷關係愈來愈差，加上驅動收購曼聯的老格拉沙（Malcolm Irving Glazer）早於2014年仙遊，下一代趁機賣盤，重整業務，也屬合情合理的做法。

不過，如果仔細觀察曼聯的業績報告，或許更能了解班主的難言之隱。事實上，曼聯過去5年，除了在2019年財政年度（曼聯於6月30日作為年度結算日）錄得近2000萬鎊的盈利外，其餘時間都錄得虧損，而且由2020年度開始，財政虧損持續擴大（見圖2）。2020年度及2021年度受新冠疫情影響，比賽日觀眾買票收入大幅減少，成為曼聯錄得虧損的主要原因，但在2022年度，英國生活經已復常，政府重新容許球迷入場，但曼聯的虧損卻進一步擴大，達到1.16億鎊，對比去年同期則蝕9200萬鎊。

利率持續升 財務支出急增

當中的原因，一個是員工薪酬開支大幅上升，由2021年度的3.23億鎊，增加19%至3.84億鎊，C朗的加盟自然「功不可沒」。雖然有指球王加盟可以吸引商業贊助，但曼聯的商業收入僅增加11%至2.58億鎊，就算波衫好賣，也未能抵消其薪酬支出。

另一方面，隨着曼聯連續多年錄得虧損，加上球員的轉會費也水漲船高，曼聯硬食「水魚價」可謂球壇共識，結果球會的借款及債務也愈來愈多。在2022年度，球會的長短期債務已達到6.36億鎊，較去年同期增加約兩成。

隨着今年環球利率急升，也令借貸成本顯著增加，球會的財務支出由去同期的3600萬鎊，急增接近1.4倍至8600萬鎊，連同員工薪酬，成為曼聯虧損增加的兩大原因。

中東「油元」財力 其他球會難匹敵

隨着英超球員轉會費及薪金開支愈來愈高，球會的負擔也愈來愈大，即使曼迷遍地，也難令曼聯收支平衡。另一方面，近年英超球會由「有錢人的玩具」，變成「更有錢人的玩具」，中東「油元」紛紛進場，如曼城由阿聯酋王室成員入主，去年紐卡素被沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）牽頭買入，擁有無限資金進行球員買賣的轉會遊戲。格拉沙家族跟隨利物浦美國班主的步伐，有意賣盤求去，相信原因都是「計唔掂數」。

作為曼迷，自然希望曼聯能夠重拾昔日光榮。然而，「理想豐滿，現實骨感」，油價上升令中東國家大賺一筆，財雄勢大。除非英國強硬落實財政公平條款，或有其他主權基金入主，否則未來一段日子，曼聯仍要崎嶇前行。

[徐風 隨風投資]