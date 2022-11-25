「金融16條」撐內房 優質房企迎「第二支箭」 碧桂園獲三國有銀行綜合授信支持逾1千5百億！

在昨日，碧桂園便與工商銀行、中國銀行、郵儲銀行三家銀行簽署戰略合作協定，總共獲得超1,500億元綜合授信支持，表明碧桂園經營穩健和良好的財務基本面受到監管部門和金融機構認可，企業融資層面迎來新一波利好。

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落實支持房地產的具體舉措

「金融16條」政策的公布、以及「第一支箭」和「第二支箭」的發放，對內地房地產可以說「久旱逢甘露」，特別是部分部分民營企業遇到的融資困難問題，得以緩解。更重要的是，一些優質內房企業，亦可以得到更多的支持。

此次碧桂園獲得多家國有大行授信支援，也是各大銀行積極落實央行、銀保監會等部門一系列支持政策和「金融16條」支持房地產的具體舉措。

在昨日(11月24日)上午，碧桂園集團分別與郵儲銀行、中國工商銀行簽署戰略合作協定，進一步深化銀企合作，並獲得兩家銀行提供的綜合信貸支援。根據協定，郵儲銀行將為碧桂園提供不超過人民幣500億元意向性授信額度，授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提供按揭貸款授信。

工商銀行則在當天與碧桂園等12家全國性房企簽約，共提供意向性融資支援逾6,500億元。根據協定，工商銀行將向碧桂園及其控股的企業提供意向性授信額度支援，圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產專案並購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域開展全方位合作，滿足企業合理融資需求。

及於當日下午，碧桂園控股有限公司與中國銀行股份有限公司簽署戰略合作協定。根據協定，中國銀行將向碧桂園提供總額不超過600億元人民幣或等值主要外幣的意向性授信額度，為碧桂園集團及下屬企業境內外地產專案開發建設及運營所需資金提供固定資產貸款、併購貸款、貿易融資或其他形式授信支持。同時，雙方還將開展債券承銷與投資在內的全面金融業務合作。

不同機構解讀：持正面態度

事實上，房地產是中國經濟發展的重要環節，而房地產市場長期的住房需求仍在，空間和容量也依然足夠，圍繞住宅開發還有眾多新的機遇與可能。

也因此，活得久、活得好的優質房企，在寒冬過後，一方面可以重塑行業格局和賽道，另一方面還能實現穩定良性的可持續發展，邁入高品質增長階段。

對於是次的利好消息，不同機構都持正面態度，茲簡列部分如下

1.穆迪（11月）：該公司正在政府的支持下探索更多的中票發行，這些新票據的成功發行將進一步支持公司的流動性。

2.瑞銀（11月）：監管放寬對內房行業有正面影響，特別是對碧桂園，因其允許發展商在項目層面上能更好地獲得現金。

3.浙商證券（11月）：此次變化利好未出險民企以及錯殺的混合所有制房企。推薦未出險民企及估值錯殺的混合所有制房企，包括碧桂園等5家房企。

4.中銀國際（11月）：建議關注邊際收益於政策利好的優質民企（含混合所有制房企），包括碧桂園等6家房企。

5.申萬宏源（11月）：維持房地產板塊「看好」評級，短期推薦受益於信用修復的民營優質房企包括碧桂園等5家房企。

經營穩健 連續兩個月銷售增長

雖然在2022年，內地房地產政策逐漸回暖，但因應疫情及宏觀經濟波動影響，市場整體形勢仍然嚴峻，甚至房企分化也在加劇，穩健經營的實力房企憑藉品牌力及交付力，銷售開始企穩回暖。據中指研究院資料統計，2022年1-10月，百強房企銷售額同比下降43.4%，降幅較上月收窄1.7個百分點，其中10月單月銷售額同比下降26.5%，環比增長1.6%。

作為龍頭的碧桂園，面對挑戰，仍能保持行穩致遠的經營，根據市場情況靈活安排銷售及投資策略，全力保交付，同時在銷售上亦處於領先位置。

銷售方面，該公司今年前十個月累計實現權益合同銷售金額約3,094.3億元。第三方機構榜單上，碧桂園銷售額仍居首位，前十月全口徑銷售金額為4,032.9億元。今年10月，公司單月實現權益合同銷售金額約333.3億元，環比增加4.09%，已連續兩個月實現業績環比增長。

投資方面，碧桂園在各能級市場的均衡佈局，有效對沖了局部地區疫情對銷售的階段性影響，而豐富的可售資源可應勢快速調整推盤節奏、保證供貨需求。截至今年6月30日，公司位於中國內地的權益可售資源約1.22萬億，另有潛在權益可售資源約2,917億，合計約1.51萬億，可支撐公司未來的銷售需求。此外，碧桂園現有權益可售資源中，96%位於常住人口50萬以上的區域；77%位於人口流入區域；75%位於長三角、珠三角、環渤海、長江中游、成渝等五大都市圈，契合國家重大區域發展戰略和人口流動趨勢。

全年料交付逾70萬套住屋

根據樂居財經研究院統計，今年前三季度碧桂園交付了約45萬套房屋，規模排名行業榜首，大幅領先其他房企；據國家統計局資料，碧桂園前三季度交付面積約佔全國18%，大體上相當於全國每交付5套房，就有約1套是碧桂園的。至於今年第四季度，碧桂園預計還將交付約28萬套房屋。碧桂園集團管理層更要求各區域、專案要繼續科學統籌做好施工安排、加強品質驗收把關，全力以赴兌現承諾，確保如期交付，向市場傳遞信心。

24城將開展智慧建造試點

此外，還有一個消息引起市場人士的注意，便是早前住房和城鄉建設部發佈消息，北京等24個城市將開展智慧建造試點，積極探索建築業轉型發展的新路徑。如此一來，深耕建築機器人的碧桂園，將可以更高質高效、綠色環保的方式賦能未來的交付專案，這對多元發展的碧桂園而言，無疑又是一個利好消息。

昨日股價上漲最高曾逾兩成

受到相關信息影響，昨日碧桂園(02007.HK)的股價曾上漲最高超過20%。

而自11月以來，碧桂園股價更曾一度暴漲近兩倍，北向資金持有流通股比例，也從9月底的8.6%一路增持至目前的23.29%，可見內資對碧桂園的看好。

此外，多隻碧桂園債券亦大漲，「21碧地03」漲超33%，「20碧地03」漲超32%，「19碧地02」漲超29%，「20碧地02」漲超27%，「20碧地04」漲超20%，「21碧地01」漲20%，如此一來，以上六隻債券均告盤中臨時停牌。

還有，高盛亦即日上調碧桂園評級至中性，目標價上調至3.2港元。此外，滙豐