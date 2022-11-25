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對冲基金沽空港元 賭聯匯脫鈎 金融大鱷輪流狙擊 金管局：不會改制度

【明報專訊】正當今個月初財政司長陳茂波在國際金融領袖投資峰會，警告投機者勿炒賣港元，話音未落，曾經參與押注港元升值的對况基金經理Bill Ackman（阿克曼），在社交媒體平台Twitter高調連環發文，宣告通過看跌期權持有大量港元空倉，並明言聯繫匯率對香港不再有意義，為新一輪炒賣港元掀開戰幔。即使金融管理局隨即重申無打算改變聯繫匯率制度，但是另一資深信貸交易對冲基金Saba Capital創辦人溫斯坦（Boaz Weinstein）昨晚隨即宣告附和Bill Ackman，加入戰團群起攻之，大賭港元脫鈎。

明報記者 陳偉燊

曾經在2011年3月入市賭港元脫鈎升值的阿克曼，最終損手，事隔11年他再捲土重來，不過今次他轉為看淡港元。他在Twitter上直言：「他們已經透過認沽期權持倉，持有大量港元的空倉，聯繫匯率對香港不再有意義，聯匯脫鈎只是時間問題」。他進一步反問：「若果中國是強大及獨立的主權國，為何有需要將港元與美元掛鈎？」在Twitter上，他並無透露具體在哪裏建倉及持倉狀態。昨日港匯及港股市場，未見太大變動。

阿克曼11年前賭港元升敗走

金融管理局回應傳媒時強調，無意改變聯匯制度，但是緊接阿克曼之後，另一名以信貸產品交易聞名的對冲基金經理Saba Capital創辦人溫斯坦，卻即時附和阿克曼的行動，宣告加入做空港元行列。

溫斯坦形容：「阿克曼買彩票買得聰明，我也照跟注，就算聯匯不太似會脫鈎，料賠率也達200比1，情况與萬國商業機器（美：IBM）在6個月內的違約掉期可堪相比，沒有東西是不可能，但是無論如何會有一個賽果是合理的。」他同樣未有在Twiiter內透露下注規模。

港元聯繫匯率由1983年沿用至今，屢經衝擊，當中以1997年10月起至1998年8月期間一役最為激烈。當年由索羅斯旗下量子基金，以至由已故的對冲基金界巨人羅伯遜主理的老虎基金，均曾連番跨市場操作，大手透過期貨，買入港元拋空套息、沽期指，試圖擊潰港股市場。最終因為觸發港府動用千億元外匯基金入市，大手買入各大藍籌以及掃高期指，最終擊退一眾金融大鱷。但是仍然有後起之秀如阿克曼、Hayman Capital Management創始人Kyle Bass（巴斯）曾試圖押注買升及買跌港元，每次最終損手而回。

銀行體系結餘跌至965億

香港銀行體系結餘則因應較早輪美匯持續偏強，出現資金流走，截至昨日見965.03億元，繼續低於千億元大關。港匯昨日於7.805水平徘徊，貼近7.8聯匯波幅中間值。