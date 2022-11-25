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3個月拆息升破5.2厘 借貨做淡成本增

標籤：經濟

【明報專訊】淡友借貨沽空港元，在港元拆息持續急升的情况下，利息成本愈來愈高，做淡的代價也愈來愈大。3個月港元拆息（HIBOR）昨日升穿5.2厘，為15年以來最高，較同期美元拆息更高出1.1厘，進一步推升借貨沽空港元成本。有財資市場人士表示，年底港元供應緊張，拆息料續企高位，借貨沽空港元成本有增無減。

港元升至中間價 套息近絕迹

3個月港元拆息在5.2厘水平徘徊，上一次3個月拆息達此高位，已經是2007年底的事。回顧去年同期HIBOR持續低於半厘，即一年內3個月港元拆息升逾4.5厘。此外，1個月港元拆息亦繼續走高，升穿4厘水平，連升8日，並創自2008年10月以來逾14年新高，並連續一個月維持3厘以上。

拆息抽升亦帶動港匯顯著回穩，日前一度升近7.8聯匯波幅中間位，港匯昨於7.805水平徘徊，繼續偏離7.85弱方兌換保證匯率。3個月港元拆息較同期美元拆息高出逾1.1厘，亦令買美元沽港元套息活動絕迹，消除港元一大沽盤來源。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，以目前港元拆息水平計，借貨沽空成本算高。她分析指出，早前市場套息，以買美元沽港元為主，但臨近年底，港元供應漸趨緊張，港元拆息反為高於美元拆息，促使套息方向對調，即投資者改為買港元沽美元套利，故近來港匯亦復轉強，趨近7.8水平。