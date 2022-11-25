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內銀1.2萬億授信力撐 內房股急升

【明報專訊】早前人行、銀保監使出「16招」及發出「第二支箭」救內房後，近日除了有多家民營內房已落實發行「中債增」債券，國有大銀行亦傳出與多家國營、民營內房簽署戰略合作協定，批出以千億計意向授信額度。消息昨刺激內房物管股急升，又以「示範房企」明顯領漲（見表），包括新城發展（1030）升近24%、碧桂園（2007）升20.4%、旭輝（0884）升18.4%、美的置業（3990）升17%及龍湖（0960）升12.2%等。

新城發展升24%最勁

根據公開信息統計，截至昨晚，工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）、建行（0939）、交行（3328）、郵儲（1658）六大國有銀行，已與17家房企達成合作協議，分別為12家、5家、3家、8家、2家及5家房企提供額度，已披露的意向授信額度合計為12750億元人民幣。

值得留意的是，救樓市「16招」的六大細節昨日亦曝光，據內媒報道，銀保監會相關部門負責人表示，六家大型銀行在前期工作基礎上，圍繞「十六條」監管政策，專題研究細化措施，當中包括要求銀行合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企「白名單」，對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排；優化和擴大現有授信審批「綠色通道」模式適用範圍。

同時要求銀行亦要積極配合做好「保交樓」工作，靠前對接專項借款安排，着力推進「保交樓」項目配套融資。銀行亦要充分利用併購貸款、投行等工具，積極穩妥推進重點房地產企業風險處置項目併購金融服務，以及積極支持住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權益和徵信保護。

銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武認為，今次銀保監要求銀行合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，是因為政府不再將內房問題「一刀切」處理，因「示範房企」如旭輝可能只是集團層面出現償債問題，但卻連帶影響優質項目的融資，故政府認為應逐個項目評估，形成在保交樓的同時亦保發展商。

高盛上調碧桂園評級

至於已傳獲三家國有大行包括郵儲行、中行、工行授信支持，當中郵儲行向碧桂園授信不逾500億元。大行高盛則上調碧桂園的評級至「中性」，目標價升至3.2元。