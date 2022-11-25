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證監會：「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控

【明報專訊】證監會公告，某組織嚴密的「唱高散貨」集團懷疑主腦譚紹祺被控以多項刑事罪行，昨在東區裁判法院應訊；同案另有其他12名人士早前已因與本案有關而被檢控，涉案金額龐大，據證監會早前公布，已凍結63個涉案戶口，合共涉資8.6億元。

凍結63個戶口8.6億資金

證監會早前與警方採取的聯合行動的後續中，譚紹祺（圖）被控串謀詐騙，以及串謀在涉及證券的交易中，使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，是根據普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條；同時亦被控干犯《有組織及嚴重罪行條例》第25條的罪行，即處理已知道、或相信是代表從可公訴罪行所得益的財產。

譚紹祺暫時毋須答辯，案件押後至2023年4月17日，與同案其他12名被告一併審訊。譚期間獲准以100萬元保釋外出，但條件是不得離開香港、交出所有旅行證件，以及定期到警署報到。另外12名涉案嫌疑人也在同期審訊，保釋條件大致相同，但繳交的保釋金介乎5萬至100萬元不等。

裁判官於2022年10月3日發出手令以逮捕譚紹祺。他隨後已被列入證監會網站上〈你認識這些人士嗎？〉一欄的名單內，懷疑操控「微信女」唱高散貨集團主腦的容貌亦告曝光。

翻查資料，譚紹祺在2003年牽涉另一宗「老鼠倉交易」的行為失當案件，當時他是寶豐證券的交易商代表，證監會根據《證券及期貨條例》撤銷他的牌照。他被「釘牌」原因是當時在寶豐所做的人手交叉盤買賣和其他行為，涉及嚴重的利益衝突，亦有損公司的交收程序和市場的廉潔穩健。

據了解，當時他涉及嚴重的利益衝突包括：為其妻子的帳戶與其他客戶帳戶做人手交叉盤買賣，令他妻子從中獲利；在未獲授權下操作客戶帳號；未有防止客戶做賣空活動；以及容忍有關人士從事無牌交易活動等連串罪行。