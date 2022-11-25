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恒指連升兩日 成交不足900億 1個月最低

【明報專訊】美國聯儲局會議紀錄顯示，官員大多同意加慢加息步伐，美債息、美匯齊回落，投資情緒略見改善。恒指昨日高開後窄幅爭持，收市升137點或0.78%，報17,660點，連升兩日，惟成交額亦進一步縮減至不足900億元，見逾1個月最低。分析預計，短期內成交繼續淡靜，不過整體仍偏向樂觀及正面，可上望18,400至18,600點水平。

北水連續3日沽貨 碧桂園淨流入3.34億

國企指數收市升47點或0.79%，報5992點；恒生科技指數收報3582點，升0.79%。大市成交金額861億元，較上日縮減10.6%，是10月19日以來成交最少。

雖然氣氛稍為回暖，不過北水連續3日沽貨，昨日滬深兩市港股通合計淨流出24.96億元。內房好消息出台，碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）即獲北水追入，淨流入3.34億元及1.88億元，碧桂園昨日大升逾兩成，為升幅最大的藍籌。

溫傑：短期成交淡靜 上望18400至18600點

對息口敏感的科技股昨個別發展，小米（1810）公布季績後收市跌3.6%，京東（9618）亦跌2%；二線科企追落後，明源雲（0909）大升12.1%，收報5.83元；瑞聲（2018）及舜宇（2382）分別升5.2%及3.8%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，港股較10月中低位14,597點至升逾3000點，投資者或認為值博率不高，因此追貨意欲較低，加上世界盃期間一般較淡靜，令成交減少。他又稱，倘遇到突發消息及經濟數據等基本因素，將有助交投表現，現時18,400點為明顯阻力位，不過對後市的看法仍相對樂觀及正面，料有望再上18,400至18,600點水平。