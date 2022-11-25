moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

新股回暖 力勤招股集資最多46億

【明報專訊】多隻半新股昨日飈升超過一成（見表），但多想雲（6696）和數科集團（2350）昨日勁升仍未能彌補過去累計跌幅，現價仍較招股價跌68.4%和41.8%；另力勤昨日起以每股介乎15.6至19.96元招股，料集資額最高46.4億元。

昨日多隻半新股的股價上升，當中多想雲、飛天雲動（6610）、健世科技（9877）和數科集團在內的4隻半新股升超過一成，收報0.62元、4.96元、38.25元和0.49元。飛天雲動和健世科技累計表現較好，累計增長逾一倍和三成半。

凌雄科技（2436）昨日首掛表現反覆，最低跌至6.96元，尾市抽升最高衝上7.95元，收報7.8元，較招股價7.6或升2.63%。每手300股，未計交易費帳面賺60元。

凌雄科技首掛尾市抽升 每手帳賺3%

新股和半新股市場似見好轉，帶動愈來愈多公司加快尋求上市步伐。

繼商湯（0020）、快狗打車（2246）後又有科技園出身的公司業聚醫療遞交招股書並計劃上市，招股書顯示，公司是醫療器械製造商，主要生產俗稱「通波仔」手術的器械，旗下產品在中國、歐美和日本等地銷售。

醫療器械製造商業聚醫療申上市

業聚醫療未經審計財報顯示，在過去3年收入持續上升，純利在2019和2020年間維持升勢，但2021年由盈轉虧，主要期間可轉換可贖回優先股錄得公允值虧損，至2022年首6個月期間再錄逾800萬美元純利。

明報記者

[新股]