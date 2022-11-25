moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

周大福中期純利跌7% 疫情拖累 內地澳門同店銷售挫

【明報專訊】珠寶股周大福（1929）公布，受人民幣走弱而錄得外匯淨虧損所影響，截至今年9月底止中期純利為33.36億元，按年跌6.84%，派中期息每股0.22元，按年不變，派息率升至66%。集團內地業務受防疫封控措施影響，期內同店銷售下跌7.8%，惟強調仍看好內地經濟及珠寶市場中長線發展，料至今財年底內地零售點數目可達至7000個。

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨收市升0.52%，報15.46元。集團中期營業額按年升5.3%至465.35億元；內地業務營業額按年增加6.2%至409.27億元，佔總體營業額87.9%；港澳及其他市場中期營業額則按年跌0.5%。

集團稱，香港疫情平穩，社交距離措施逐步放寬，派發第二期消費券亦有助提振零售氣氛，加上本地需求穩定，同店銷售錄得15.1%增長；澳門則受疫情打擊，收緊防疫措施令旅客人流減少所致，但隨着7月放寬疫情措施已有所改善，同店銷售下跌31.8%。

集團預料，香港市場隨着婚嫁首飾積壓的需求得以釋放，加上及社交距離措施逐步放寬，將帶動下半財年的增長，不過港澳市場出現明顯復蘇仍要取決於通關進度，短期內將繼續密切監察店舖的盈利能力，並嚴格控制成本。

港需求釋放 帶動下半財年增長

集團又稱，現階段會維持審慎成本控制策略，應對短期的各種挑戰，中期而言經濟及消費逐漸好轉將繼續推動業務增長。此外，內地低線城市的婚嫁首飾市場尚待進一步開拓，集團已準備捕捉相關機會。

截至今年9月底止，集團共經營6948個零售點，其中內地淨增加933個周大福珠寶零售點；香港共經營72個零售點，較3月底減少4個，主要位於旅遊區，以提升營運效率。

集團期內毛利率為23.6%，按年跌0.8個百分點，經調整後的毛利率為22.4%，按年跌1.1個百分點，主要因批發業務及黃金首飾及產品佔比增加所致，主要經營溢利期內亦跌2.7%至43.49億元。

此外，集團亦公布截至11月18日的第三財季經營數據，期內整體零售值按年跌2.3%，當中內地業務零售值跌4%，港澳及其他市場升11.4%。同店銷售方面，內地同店跌21.3%；港澳及其他市場升19.1%。