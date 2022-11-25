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波司登中期按年多賺15%

標籤：波司登

【明報專訊】「羽絨股」波司登（3998）公布，截至今年9月底止，中期純利7.34億元（人民幣，下同），按年增長15%。期內收入61.8億元，按年增14.1%。毛利率下降0.7個百分點至50%。派中期股息每股4.5港仙。波司登股價昨日收報3.83港元，升2.4%。

期內收入升14%至近62億

期內，公司品牌羽絨服業務收入38.57億元，按年上升10.2%，佔總收入62.4%；貼牌加工管理業務收入18.95億元，升32.7%，佔總收入30.7%；女裝業務收入3.4億元，跌18.3%；多元化服裝業務錄得收入8780萬元，升22.2%。截至9月底，公司庫存周轉天數181天，較去年同期庫存周轉天數下降31天。

新零售營運業務方面，波司登品牌在天貓及京東平台，新增粉絲約338萬，新增會員約83萬；在抖音平台新增粉絲約45萬。截9月底，公司品牌在天貓及京東平台共計粉絲約2324萬，會員約1107萬；在抖音平台共計粉絲約544萬。

截至9月底，波司登羽絨服業務的常規零售網點總數較上一財年底淨減少139間，至3670間；自營零售網點淨減少163間，至1563間；第三方經銷商經營的零售網點淨增加24間，至2107間。

公司截至今年9月底，銀行借款約16.5億元，較今年3月的上個財年底增77.1%。可換股債券負債部分帳面值約18.23億元，較上個財年底增13.6%。負債比率30.1%，較上個財年底增加9.3個百分點。