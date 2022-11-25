泰旅遊業復蘇 帶動樓市回暖

泰國樓市走勢與經濟密不可分，旅遊業向來為泰國經濟的主要引擎，過去兩年旅遊業受疫情影響，經濟轉差下，樓市銷情一度轉淡。隨着當地疫苗接種率持續提升，泰國政府早於今年首季已開始部署逐步迎回國際旅客，今年5月准許已接種疫苗的國際旅客入境前毋須進行核酸檢測，至7月進一步放寬入境限制至不用強制買旅遊保及申請入境通行證(Thailand Pass)，至今年10月泰國對國際旅客的入境要求已全面恢復至疫前狀態。

上季GDP增4.5% 明年續看升

曾於今年5月及9月到泰國公幹的任亦行指出，泰國的旅遊業基建軟硬件配套向來完備，使當地旅遊業有條件於入境要求放寬後的短期內復蘇，9月時於泰國看到的遊客數量較5月時明顯增加，近月泰國的機票及酒店價格亦見大幅上升，認為泰國政府於今年第3季加快解除入境檢疫限制，以迎接聖誕旅遊旺季，有望加快當地的旅遊業的復蘇步伐。

據泰國官方公布的數據，受惠於經濟活動及旅遊業重啟，泰國今年第2季國內生產總值(GDP)較去年同期增2.5%，今年第3季GDP於旅遊業加快復常及消費增加帶動下，錄4.5%的按年增幅，為自2021年第二季GDP按年增7.7%以來最高水平，並為連續第四個季度錄得升幅。泰國政府早前表示，該國今年全年經濟增長有望達3.2%，並預期明年GDP可維持於介乎3%至4%的增速，基於旅遊業持續向好，民間與政府擴大投資，以及內需增加。

市場普遍預期泰國經濟增長趨勢將持續，基於旅遊業距完全復常仍有頗大的距離。泰國旅遊局早前公布，年初至10月26日累計外國旅客入境數字達735萬人次，遠高於去年的42.8萬人次，而入境旅客當中以馬來西亞人最多，達125萬人次，其次為印度、老撾、柬埔寨及新加坡。泰國財政部預期，今年全年入境旅客可達1030萬人次，明年有機會進一步增至2150萬人次，但仍遠遠低於2019年疫情大流行前近4000萬人次的水平。

當地經濟回暖對本地置業及租務市場有一定支持，基於目前泰國的法規下，項目只可銷售49%的單位予海外人士，故當地人的入市意欲不可忽視。任亦行表示，最近不僅是當地人士，海外人士對泰國樓市的需求亦見增加，疫前部分海外人士到泰國居住，是基於工作的需求，因所就職的企業在泰國設置分公司或廠房，如當年有日本大型車廠在泰國設生產線，便使不少日本人移居泰國，而疫後遙距工作成一大趨勢下，近年看到不少歐美人士轉到泰國居住。

推長期居留簽證吸海外客

任亦行補充，除工作外，退休及度假等需求，亦吸引不少海外人士到泰國置業，最近泰國政府推出長期居留簽證計劃，有望吸引更多海外的高收入人士及專才到泰國置業及租樓，成為泰國樓市的催化劑。泰國政府於今年9月推出，名為「長期居民」(Long Term Resident，LTR)的新簽證計劃，以提供一系列稅收和非稅收優惠，以吸引更多海外的高收入人士到泰國居住，該簽證適用於四類人士，其中一類為資產總額不低於100萬美元，個人近兩年年收入不低於8萬美元，在泰國投資不低於50萬美元的全球富豪。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]