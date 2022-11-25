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業界提醒勿貪平 最好持有逾5年

【明報專訊】在本地及海外需求支持下，任亦行表示今年泰國樓市回升，曼谷優質地段豪宅呎價介乎約6000至7000港元，個別罕有地段新盤呎價達1萬港元，最近泰國亦不乏呎價約3000港元的「親民價」新盤，而由於疫情期間很多樓盤停工，不少地盤至最近方復工，過去數年甚少新盤應市，在目前新盤需求殷切下，隨着供應減少，將支持樓價向上。

不少港人於泰國置業的目的為投資，任提醒切忌盲目貪平，若呎價低於2000港元則不宜沾手，因這價位淨買「麵粉」都不可能，何況是製成品「麵包」，並且最好持有逾五年，基於在買入後五年內轉售，需繳納特殊商業稅（Specific Business Tax，SBT )，稅率為樓價的3.3%，如於買入並持有超過五年後轉售，只需繳納印花稅，稅率則為樓價0.5%。

租金反彈 回報率約5厘

在比較條件相近樓盤時，還要留意物業業權，泰國物業業權主要分兩類，一為永久業權(Freehold)，二為租賃業權(Leasehold)。此外，曼谷交通擠塞嚴重，鐵路沿線樓盤會較受歡迎。任亦行指出，曼谷位於鐵路站附近樓盤平均呎價約4000港元，即使早前受疫情影響，位於偏遠區域鐵路站附近的一個樓盤，呎價仍能站穩2600港元，而鄰近大型商場、毗鄰商業區，或屬15樓以上的高樓層，有河景，都可增加樓盤升值潛力。至於租金回報率，疫情期間住宅租金曾下跌一成，但今年已反彈，現時住宅租金回報率約5厘。

[環球樓市]