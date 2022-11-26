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港股牛皮跌87點 北水捧內房股

標籤：經濟

【明報專訊】港股連日窄幅整固，內地當局通過大增銀行授信融資解內房財困的利好作用，與內地全國疫情升溫的利淡因素互相抵消。恒指全日大部分時間在17,500點附近窄幅上落，恒指跌87點或0.49%，收報17,573點。證券界人士表示，港股觀望氣氛濃厚，但市底未見轉弱，相信港股反彈行情未走樣。

成交連續3日不足千億

市場續發酵內地當局為內房加碼提供融資支持火速落實，在人民銀行及銀保監發出《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》後，六大銀行截至本周四已合共開出逾1.2萬億元人民幣授信額度。藍籌內房、物管股繼續領漲大市，碧桂園（2007）、碧桂園服務（6098）同升逾9%，龍湖（0960）升3.8%，中國海外（0688）亦升2.6%。

內房升勢亦獲北水支持，碧桂園服務及碧桂園昨分別吸資2.9億元及2.6億元。港股通連續3個交易日走資後，昨亦再錄近23.2億元淨流入（見圖）；盈富基金（2800）錄14.8億元淨流入吸資最多、中移動（0941）亦見4.9億淨流入。騰訊（0700）及美團（3690）分別淨流出6.7億元及5.2億元走資最多。大市成交948億元，連續第3個交易日不足1000億元。

內地疫情擴大 內需股急挫

內地疫情確診數字續增，周四新增確診及無症狀感染合共近3.3萬宗，投資界開始憂慮疫情防疫措施，再對內地消費、零售以至整體經濟活動及全球供應鏈造成影響。藍籌消費股普遍受壓，周大福（1929）昨公布季績同時，一併公布10月以來內地同店銷售大跌逾兩成，拖累股價昨急挫15.5%，收報13.06元，成跌幅最大藍籌（見另稿）；海底撈（6862）及汽車銷售股中升控股（0881）同跌逾4%。

科技藍籌續見回吐，小米（1810）瀉4%、京東（09618）跌2%、騰訊亦跌0.85%。科技指數顯著回落2.3%，收報3500點；國企指數跌0.35%，收報5971點。

港股市况陰晴未定，第一上海首席策略師葉尚志表示，大市成交連續3日低於千億元，港股觀望氣氛更濃厚，不過整體表現尚未轉弱，認為港股反彈修正行情不變。他續指，隨着美國放慢加息步伐，加上港股在10月31日曾見14,597點的底部，市場悲觀情緒轉趨冷靜及理性，只要守住17,150點的支持點，短期內仍有望反覆向上。