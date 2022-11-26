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周大福績後遭大行唱淡 股價瀉15%

【明報專訊】周大福（1929）周四公布中期少賺近7%後，昨日股價大瀉逾15%，收市報13.06元，見3個月以來新低。集團績後遭多家券商調低目標價，認為內地疫情爆發仍存在不確定因素，加上宏觀經濟疲軟及基數較高，對周大福短期的同店銷售表現持審慎看法。

高盛發表報告表示，周大福管理層下調下半財年內地同店銷售指引，預計將錄得按年高單位數跌幅，港澳同店銷售就預期錄得低雙位數增長，另維持1200至1300家全年門店增長目標。管理層又預計，下個財年將趨向高利潤率產品，同時控制折扣率以提高增長質素及改善毛利。

高盛：管理層下調銷售指引

該行表示，集團上半財年營業額符合預期，不過考慮到疫情的不確定，短期同店銷售表現仍審慎。長線而言，周大福在內地通過更靈活的小型模式，擴展業務至低線城市的戰略將繼續推動零售銷售及市佔率，維持周大福「中性」評級，目標價14.6元。

匯豐就指，周大福中期的營業額及利潤均低於該行預期，主要受內地增長較預期更低所拖累。該行指出，雖然周大福管理層維持今財年的開店目標，惟下財年淨開店調整至600至800家，亦下調對內地同店預期，加上中期的批發收入低於預期，意味反映集團由批發帶動的上升周期將會轉勢倒頭。

該行維持周大福「持有」評級，目標價由13.5元略為調低至13元。