美團上季扭虧 經調整溢利35億 業績勝預期 管理層：對中長期增長有信心

根據業績，美團第三季收入按年增28.2%至626億元，毛利大增71.7%至185億元，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為48億元，去年同期蝕40.6億元。今年第三季、美團來自其他收益項目淨額為17億元，去年同期則為虧損21億元，主因是去年第三季被處以反壟斷罰款，加上今年其他收益增加所致，主要是人民幣兌美元貶值，增加匯兌收益。

餐飲外賣閃購訂單增16%

美團第三季核心本地商業收入增24.6%至463億元，但銷售成本僅增12.1%至370億元，變相擴大經營溢利率約9個百分點至20.1%，去年同期僅為11.2%，帶動分部經營溢利急增1.25倍至93億元。

新業務收入急升39.7%

美團表示，受惠於美團閃購保持高速增長，超市、鮮花、酒水飲料等產品持續快速增長，期內旗下餐飲外賣及美團閃購業務總訂單量按年增長16.2%。日訂單量於8月的七夕創新高，多達970萬張。美團指，期內持續與主流品牌加深合作，持續建立戰略合作伙伴關係，例如集團平台上蘋果的授權經銷商，已覆蓋擴展至逾200個城市，iPhone 14發布當日銷量增長強勁；又將數百家蘇寧易購店舖上線至集團平台。活躍商家數目、新入駐商家數目期內均按年增長30%。

至於第三季新業務分部收入增速較快，升39.7%至163億元，美團表示，主要受商品零售業務增長帶動，分部經營虧損亦按季略微收窄至68億元，而經營虧損率亦改善至41.6%，去年同期為46.2%。集團表示，美團優選已升級為「明日達超市」，目前品牌已覆蓋近3000個市縣；美團買菜則受惠於產品、服務改善，以及「消費者心智的加強」，業務持續強勁增長。

美團管理層稱上季業務受疫情影響，但經營戰略強勁使業績較好，但亦期待疫情後社會運作回復正常，才使集團業務復原，故對集團中長期增長有信心。美團指希望提升供應鏈管理，加強市場推廣以提高運作效率，強化領先地位，相信可實現高質素增長。

明報記者