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研拓港外賣 需時間掌握經營模式

標籤：經濟

【明報專訊】早前美團在香港招聘人手，令坊間猜想美團擬進軍香港。美團管理層昨日在業績發布會上表示，集團過往經驗以內地模式為主，明白內地和香港兩地文化有別，目前正探索香港開展外賣業務的模式，惟強調項目仍屬初期研究階段。

美團上月在網站刊登廣告，招聘20個境外業務崗位，工作地點註明香港，應徵者要能操粵語。美團管理層昨日回應指，過往逾十年集團都在國內發展業務，經驗豐富，而且市場龐大，人口眾多，相信未來增長潛力仍然巨大。

美團指，香港是中國一部分，而且多語言、多文化，適合集團嘗試海外策略，但強調目前這個項目仍屬非常細小且初步。美團補充，明白香港與內地的市場推廣方法有別，運送模式亦可能不同，集團需要時間掌握在港的經營模式，強調一切仍在摸索中。

Naspers擬售股 美團：會展開對話

早前美團股東騰訊（0700）公布將派美團股份作股息，騰訊大股東Naspers亦表示會將收到的美團股份列作「待售資產」。美團管理層稱，會與Naspers展開對話，幫助對方了解集團業績與長期戰略，坦言明白目前Naspers想以最好方案實現好的價值予股東，但稱美團的流動性強勁，深信集團的長遠價值會備受更多投資者認同。美團強調，會繼續專注在執行策略，創造更多價值予股東及社會。