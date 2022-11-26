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證監倡期貨商設客戶風險限額

標籤：經濟

【明報專訊】證監會昨日起就持牌期貨經紀行的建議風險管理指引展開諮詢，主要包括監控和管理期貨交易活動所產生的主要風險規定，建議要求期貨經紀行設定審慎的客戶風險限額，並遵從有關商品期貨的額外規定等；當中若客戶在指定規則和限期前未能「補倉」，須堅持收取任何未清繳的追繳保證金。

未能補倉須追繳保證金

建議指引亦要求，期貨經紀行須對執行或結算代理人進行盡職審查覆核，妥善保障客戶資產，並在港以外的期貨市場進行買賣和處理在港以外地方的客戶資產時，設有監控措施。倘若客戶在過去30個曆日內，兩次未能於清繳限期或之前補足「孖展」且無合理辯解，期貨經紀行須堅持收取任何未清繳的孖展金額；並在適用的情况下，遵循有關強制平倉（俗稱斬倉）的內部政策。建議指引更進一步訂明，寬免補孖展、斬倉和任何偏離孖展按金政策的情况，應由高級管理層評估期貨經紀行的財務狀况所受到的影響後，按適當理據授出批准；同時列明有關寬免必須建基有關客戶的財務狀况，以及過往履行保證金規定方面的紀錄的信用可靠度評估。

證監會表示，過去兩年金融及商品期貨市場經歷極端市場波動，今年3月份恒指見五年來的低位又在兩日飆升5.8%，並列出當時升市時受到媒體關注的案例，一家與固有客戶建立大額淡倉的大型期貨經紀行，須面對期貨結算有限公司施加的保證金規定突然急升，最後無法在限期前履行追收的強制即日變價調整及按金；跟進事件更發現期貨經紀行有部分客戶蒙受損失，及未能補足孖展。

過去兩年經歷極端市場波動

證監會表示，事件突顯市場出現極端波幅時，尤其當期貨經紀行的風險承擔集中在單一客戶，可能會面對重大的財務和合規風險，留意到一些風險管理作業手法有欠審慎，有必要就期貨經紀行的風險管理提供進一步指引。

此外，證監會與中證監舉行第13次定期高層執法合作會議，通報近期執法工作成果和合作情况，並就雙方在工作層面上持續高效合作，研究和解決執法合作中的具體問題等多個方面取得共識。