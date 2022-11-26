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中國燃氣半年少賺21% 毛利率降

標籤：經濟

【明報專訊】中國燃氣（0384）公布，截至今年9月底止， 上半財年純利32.6億元，按年倒退20.59%。派中期股息10仙，與去年同期相同。期內收入429.76億元，增10.34%。毛利率16.2%，跌4.4個百分點。

城市燃氣居民滲透率近68%

公司半年管道燃氣項目按年增9%至661個，城市燃氣項目可接駁居民用戶增0.6%至5360萬戶，城市燃氣項目居民用戶滲透率增4.4個百分點至67.7%。城市燃氣項目每戶居民用戶平均接駁收費2496元，按年升0.6%；鄉鎮氣代煤項目每戶平均接駁收費2945元，跌0.2%。

天然氣業務方面，上半財年總銷氣量166.83億立方米，按年增7.4%。完成新增接駁152.94萬戶居民用戶，降11.4%。截至9月底，已累計接駁4467.3萬戶居民用戶，增6.7%。上半年共新接駁1632戶工業用戶及1.61萬戶商業用戶；截至9月底，累計接駁2.14萬戶工業用戶及31.38萬戶商業用戶，分別按年增15.7%和9.8%。

期內，銷售液化石油氣（LPG）180.4萬噸，按年跌18.6%，其中批發業務銷售量145.4萬噸，跌21.9%；終端零售業務銷量35萬噸，跌1.6%。LPG銷售總收入117.76億元，增4.37%；稅前溢利8153.5萬元，增2.26倍。此外，增值業務收入25.49億元，跌30.1%；經營性利潤12.03億元，跌7.4%。