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亞馬遜員工促公平付薪及尊重加入工會

【明報專訊】電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）在美國感恩節翌日的「黑色星期五」購物高峰期，面臨多國員工罷工及抗議，要求亞馬遜「公平地支付薪酬、尊重員工加入工會的權利、繳納公平的稅款，並致力實現環境可持續發展」。由80個工會、環保活動組織、稅務監察機構等團體發起的「讓亞馬遜付鈔」（Make Amazon Pay）倡議，獲法國、德國部分工人響應罷工。

沃爾瑪節日聘員工少過去年

亞馬遜在德國的20個倉庫中，有9個發生示威活動。不過亞馬遜表示，德國大部分員工如常工作。法國總工會（CGT）呼籲法國亞馬遜倉庫的工人採取罷工行動，但沒有迹象顯示當地倉庫運作受阻。發起活動的團體表示，全球逾30個國家及地區將會有罷工或抗議亞馬遜的活動，美國、印度和日本的亞馬遜工人也會參與，而愛爾蘭和南非的活動人士，將在各自國家的亞馬遜總部示威。孟加拉國的亞馬遜供應鏈製衣工人，將遊行爭取改善待遇，希望獲承認為亞馬遜員工。

面對通脹高企，美國零售業界盡量減少旺季支出。根據招聘網站Indeed 的數據，今年美國僱主為聖誕旺季張貼的職位空缺，較去年減少8.2%。梅西百貨（Macy's）（美：M）和沃爾瑪（美：WMT）表示，今年僱用的節日旺季員工將比去年少。沃爾瑪本季增聘了4萬人，而去年同期增聘15萬人。該公司表示，這是因為今年早前已積極招聘。FedEx（美：FDX）亦表示，正縮減假日招聘，預計今年處理的包裹數量減少。美國零售業預計，今冬將僱用45萬至60萬季節性工人，低於去年的66.98萬人。

波士頓諮詢集團（BCG）在歐美進行的調查顯示，今年「黑五」只有美國人打算增加消費，而歐洲消費者計劃減少花錢，預計會較去年減少一至兩成開支。

（綜合報道）

[國際金融]