亞馬遜員工促公平付薪及尊重加入工會

沃爾瑪節日聘員工少過去年

亞馬遜在德國的20個倉庫中，有9個發生示威活動。不過亞馬遜表示，德國大部分員工如常工作。法國總工會（CGT）呼籲法國亞馬遜倉庫的工人採取罷工行動，但沒有迹象顯示當地倉庫運作受阻。發起活動的團體表示，全球逾30個國家及地區將會有罷工或抗議亞馬遜的活動，美國、印度和日本的亞馬遜工人也會參與，而愛爾蘭和南非的活動人士，將在各自國家的亞馬遜總部示威。孟加拉國的亞馬遜供應鏈製衣工人，將遊行爭取改善待遇，希望獲承認為亞馬遜員工。

面對通脹高企，美國零售業界盡量減少旺季支出。根據招聘網站Indeed 的數據，今年美國僱主為聖誕旺季張貼的職位空缺，較去年減少8.2%。梅西百貨（Macy's）（美：M）和沃爾瑪（美：WMT）表示，今年僱用的節日旺季員工將比去年少。沃爾瑪本季增聘了4萬人，而去年同期增聘15萬人。該公司表示，這是因為今年早前已積極招聘。FedEx（美：FDX）亦表示，正縮減假日招聘，預計今年處理的包裹數量減少。美國零售業預計，今冬將僱用45萬至60萬季節性工人，低於去年的66.98萬人。

波士頓諮詢集團（BCG）在歐美進行的調查顯示，今年「黑五」只有美國人打算增加消費，而歐洲消費者計劃減少花錢，預計會較去年減少一至兩成開支。

（綜合報道）

[國際金融]