moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

Netflix聘總監 開發PC遊戲

【明報專訊】移動遊戲行業新聞網站Mobilegamer.biz發現，影視串流平台Netflix（美：NFLX）的洛杉磯工作室招聘10多個職位，包括聘用可負責「全新AAA PC遊戲」的總監，組建一個「AAA級遊戲」開發團隊，開發Netflix第一款PC遊戲。

AAA級項目是指斥巨資研發及營銷的電子遊戲。總監人選需具備第一（first-person）及第三（third-person）人稱射擊遊戲的開發經驗，並擅長使用Unreal Engine遊戲引擎。

加州成立新工作室

Netflix遊戲部門副總裁Mike Verdu上月宣布，在加州成立新的工作室，並由暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）的《鬥陣特攻》（Overwatch）遊戲前執行製作人Chacko Sonny領軍。Netflix目前僅提供約40款適用於手機及平板電腦的手遊，遊戲內容主要環繞其受歡迎的影視系列，以及跑步、賽車等經典手遊形式。PC遊戲將會是其嶄新嘗試。

Netflix目前的遊戲商業模式非常簡單，只要成為Netflix訂戶，就可下載Netflix遊戲庫的所有遊戲，毋須在應用內額外購買。外界關注Netflix會否通過開發AAA級遊戲，改變其遊戲收入策略。

（綜合報道）

[國際金融]