澳門現有6賭企獲續牌 雲頂出局 擁10年經營權 投牌委會：看重非博彩項目

明報記者 陳偉燊

依得分排名，獲發牌的博企，最高排名依序為美高梅子公司，然後是銀河娛樂（0027）、金沙中國（1928）、新濠博亞、永利澳門（1128）及澳門博彩的子公司。澳博連同繼承澳娛至今已營運60年，將獲發新賭牌而進一步多經營10年。

指投資千億只屬小道消息

對於傳媒問及會否擔心有競投者不滿及發起官司，張永春表示，料不會有太多障礙，當局已預期任何事情發生，因此可以準備應對，更預期在延續賭牌運作會達到平穩過渡，無縫銜接。衛星場與批給公司的過渡問題，則由兩者之間協議，再由政府批准。至於賭枱數量則會限定6000張，角子機維持在12,000部，賭枱會按法律規定去作適當分配。博企在未來10年具體的投資金額，及非博彩元素內涵的項目，會待落實批給牌照時才公布，並對此前有報道指博企未來10年投資1000億元不置可否，只謂這屬小道消息。六大博企對獲批牌照，均表示感謝。當中美高梅中國及銀河娛樂均表示，會做好非博彩項目。

IGamiX管理及諮詢公司管理合伙人Ben Lee回覆本報時表示，澳門視今次重新競投賭牌，為重置經濟及減少博彩元素的機會，雲頂加入角逐，結果如何，更反映這是轉型的黃金機會。不過，他說：「博企因為需要新投資，並主要投資在非博彩元素，未必能產生足夠回報去支持，預期會為博企的盈利帶來顯著壓力」。

證券界：利好賭股作用有限

澳門立法會議員林宇滔認為：「今次重新投牌有雲頂加入競爭是好事，不會讓原有經營者以為一定穩獲牌照」。他相信，新的經營期未必能夠再重複2013年錄得賭收3600億澳門元的紀錄，但仍獲6間博企及競爭者入標，反映行業仍有吸引力。

賭牌結果塵埃落定，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠形容為「最好的結局」，但濠賭股早前曾見升浪，預料今次消息對板塊的利好作用有限，將見1至2天的短期升勢。他又認為，內地不少地方政府因應疫情再次收緊防控措施，復常之路再打斷，對濠賭股有一定影響。近年澳門對博彩業整頓，疊加內地疫情拖累，他預料澳門貴賓廳的業務表現受壓，影響濠賭股估值。