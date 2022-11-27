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揭盅前雲頂捱沽 續拓大中華業務

【明報專訊】雲頂集團在事隔20年，透過旗下雲頂馬來西亞，以新公司GMN名義投澳門賭牌，再度鎩羽而歸。澳門公布發牌前，GMN母公司雲頂馬來西亞股價連跌多天，曾在上周三見21個月低位。雖然雲頂未能在澳門勝選，但是雲頂集團仍在澳門保留金銀島名勝世界酒店部分權益，加上該集團曾為北京冬奧發展比賽滑雪設施，就算今次未能夠奪標，將來也會為雲頂集團在大中華區的業務發展，賺取相當資本。

澳門擁金銀島酒店權益

雲頂馬來西亞昨日未有就澳門投牌事宜有官方回應。今次澳門政府宣布投牌結果前，雲頂馬來西亞的股價自本月14日起反覆下跌，直到上周三曾低見2.52令吉，累計跌8.7%，之後股價才有所反彈，但是仍未收復失地。該集團雖然失落澳門賭牌，但仍保留澳門金銀島名勝世界酒店部分權益，計劃在今年底或較後時間開業。

儘管集團在港的上市郵輪業務子公司雲頂香港受到疫情影響，致需要重組及處於清盤狀態，郵輪業務要重整旗鼓，並未能夠在澳門奪得賭牌，但是未影響到其在大中華地區市場發展的興趣。此前雲頂在北京張家口，建成曾經舉行北京冬奧自由式滑雪及單板滑雪場及密苑雲頂樂園等，與過往該集團注重發展賭場酒店走不同路線，加上參與競投澳門賭牌，給予外間積極參與的形象，或可撈取更多本錢，續在大中華物色業務多元化的發展空間。