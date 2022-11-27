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濠江拓金融醫藥 非博彩添新元素

【明報專訊】現時博彩業仍為澳門主要產業，過往的非博彩元素亦向來由博彩企業及政府主導，因此非博彩元素向來是圍繞博彩及旅遊相關周邊產業發展。將來澳門在新格局下，列明非博彩業佔本地生產總值要有六成，並在上周宣稱金融業已成第二大產業。隨着將來進一步開發科技、醫藥等其他領域，加上借助與橫琴結合成深合區發展，澳門的非博彩元素內涵，勢將產生結構性改變。

六賭股中期非博彩收入63億

根據六大博彩企業今年上半年度經營數據顯示，以酒店、商場、餐飲、表演及會展為主導的非博彩元素，佔各大博企的收入比重由7.7%至37.9%不等（見表），共提供收入62.89億元。不過，隨着新的賭牌周期將至，當局明言會比之前更注重非博彩元素。澳門社會文化司司長歐陽瑜透露，新賭牌明確地列明有11項非博彩項目要提交投資計劃，涵蓋娛樂表演、體育、文化藝術和社區旅遊等，政府有要求競投者打造旗艦式和標誌性項目，提升澳門國際形象與吸引力。市場觀望，各大博企在現有基礎上，如何提升非博彩業務比例。

IGamiX管理及諮詢公司管理合伙人Ben Lee回覆本報時表示，特首看來了解過去三年外國綜合度假村人才流失的問題，加上本地社群爭取更大的職業保障下，他相信，這對澳門博彩業重塑成為非博彩的旅遊目的地，構成巨大挑戰。澳門立法會議員林宇滔更稱，現時要疫情過後，推進澳門博彩業多元化發展，才有望成事。