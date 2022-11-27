道指半日市漲152點 連升四周 「黑五」網購逾90億美元 微升1%

市場關注購物熱潮日的零售表現，根據Adobe Analytics數據顯示，今年感恩節網購金額按年增長2.9%至52.9億美元（約412.62億港元），創下紀錄新高；而「黑色星期五」的全日網購金額介乎90億至92億美元，按年微升1%。

富士康生產遇阻 累蘋果跌2%

蘋果公司（美：AAPL）主要製造商富士康的鄭州工廠據報爆發示威，加上該廠上月底起已因為防疫限制而產能大減，投資公司Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，富士康的生產線受到干擾，對蘋果造成嚴重打擊。他又預計，相關停產及騷動事件將會令蘋果每周損失約10億美元（約78億港元）的iPhone的銷售。蘋果股價上周五跌2%，收市報148.11美元，仍然穩守50天線（見圖）。

人行降準 港股ADR反偏弱

ADR港股比例指數偏弱，上周五微跌0.5%至17479點。普遍港股ADR向下，只有匯控（0005）ADR和中電（0002）ADR均較香港收市價高近1%。新地（0016）ADR、港交所（0388）ADR、騰訊（0700）ADR等均較香港收市價低逾1%。恒指夜期收報17,476點，低水98點。

專家：蘋果股價短期料受壓

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠相信，今次富士康鄭州工廠的員工抗爭，蘋果於短時間內也難以解決，預計股價短線受壓。至於一眾蘋果概念股的後市走勢，他認為須視乎個股基本面，料事件對舜宇光學（2382）的影響較小，對瑞聲科技（2018）、丘鈦科技（1478）等基本面較差的個股影響則較大。

美股偏弱無方向，港股於上周五降準後亦未見明顯變動，對於港股後市發展，馮宏遠較看好部分低估值國企、政策受惠股、跟內房相關的資源股等，相信至12月中旬有上行空間；大型科技股「ATM」即預計橫行，甚至落後大市。