英經濟恐「休眠10年」 靠移民打救 GDP按季縮0.2% 近乎居G7末席

資料來源：BBC、衛報、路透社

丹克爾指出，很多英國人可能反對移民，但輸入勞動力卻是近期唯一推動潛在增長的因素。儘管英國政府的秋季預算案包含了一些扶助措施，但英國預算責任辦公室（OBR）預計，英國GDP每年增長1.7%的長遠趨勢不變。

工業聯合會促紓緩勞動力短缺

OBR預期，投資和生產率較低，遏抑了增長趨勢，目前僅靠移民帶來的勞動力，使增長趨勢不致惡化。英國經濟表現目前在七國集團（G7）幾乎敬陪末座（見圖）。該國第三季GDP按季萎縮0.2%。相比下，歐元區同期GDP增長率為0.2%，其中法國和德國的GDP分別增長0.2%和0.3%。美國同期的GDP增長率更達0.6%。

Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家Samuel Tombs預計，英國將會是最先陷入衰退、最後走出衰退的國家。OBR認為，英國目前已處於經濟衰退，預計英國在2024年恢復增長前，GDP規模將較疫情爆發前低2%。英國經濟疲軟，部分歸咎於全球因素，例如烏克蘭戰爭及新冠疫情造成的供應瓶頸，令能源及食品價格飈升。不過更重要的是，英國「脫歐」後，中小企業與歐洲貿易的難度增加，且難以從歐盟招聘足夠的工人，令英國勞動力供應面臨挑戰。

英國工業聯合會上月調查顯示，接近四分之三的英國企業，在過去一年面臨勞動力短缺的困擾。近半受訪企業希望政府為「明顯短缺」的職位，發放臨時工作簽證。

淨移民一年達50萬人

英國第三季失業率為3.6%，在接近半世紀低位徘徊，反映人力供應緊張。英國國家統計局（ONS）估計，在截至去年6月的一年內，英國淨移民（入境的移民總數減去出境的移民總數）約為23.9萬人，較對上一年的26萬人有所下降。

不過上周最新公布的數據顯示，英國淨移民人數止跌回升，可望緩解人力不足的問題。在截至今年6月的一年內，英國淨移民增至50.4萬人，當中透過新的香港BNO簽證計劃，以及為烏克蘭及阿富汗人提供的特別簽證，合共引入13.8萬移民。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）近期表示，希望從世界各地吸引人才，但強調打擊非法移民仍是當前急務。英國財相侯俊偉表示，移民在未來幾年對英國經濟很重要，但政府仍希望減少移民人數，提升本地工人的技能，減少對外國工人的依賴。

內政部的入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）則強調，如果企業需要「較低技能」的勞工，應優先聘用本地工人，「我們希望減少淨移民」。

英政府已為一些人手短缺的行業，引入技術工人簽證計劃，並設有季節性工人簽證計劃，涵蓋水果採摘、醫療護理等職位。丹克爾指出，在新冠疫情緩和後，仍有大量人力尚未重返勞動力市場，令英國沒有足夠工人填補現有空缺，並存在職位所需技能，與工人資歷不相配的問題，惟很多工種不能單靠提升機械自動化來解決。

政府：低技能勞工優先聘本地人

丹克爾敦促政府承認存在「巨大」的勞動力缺口，並在缺乏技術人才的領域，推動「經濟移民」（economic migration），向海外工人批出更多有限期的簽證。原本主張英國「脫歐」的英國服裝零售巨頭Next行政總裁沃爾夫森（Simon Wolfson）表示，在移民問題方面，「這絕對不是我想要的脫歐方式」，敦促政府讓更多外勞進入英國。政府強調，將為企業及海外人才創建具吸引力的簽證制度，採取更多措施，讓英國人相信海外招才的機制公平。

[企業地球村]