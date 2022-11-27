央行憂人力成本升 遏通脹添困難

疫情致長期病患者不再工作

市場人士指出，與很多國家相比，英國勞動力市場「異常緊張」。一些仍處工作年齡的英國人退出勞動力市場，令閒置勞動力減少，僱主需增加工資吸引員工，進而推高通脹。英倫銀行憂慮會推動人力成本上升，令遏抑通脹更為困難。英國10月消費者物價指數（CPI）按年升幅達11.1%，創41年高位。

數據顯示，因長期病患而退出勞動市場的人士，目前有14%年齡介乎25至34歲，較疫情爆發前提高3個百分點。英倫銀行首席經濟學家Huw Pill警告，英國勞動人口下降，為通脹帶來上行壓力，預示央行仍要進一步加息。

此外，自「脫歐」以來，英國的商業投資大幅下降。經合組織（OECD）預測，英國GDP明年將收縮0.4%，是20國集團（G20）中，除俄羅斯（-5.6%）以外，表現最差的經濟體。英國預算責任辦公室 （OBR） 更預計，英國明年GDP將收縮1.4%。OBR估計，「脫歐」後英國的貿易密集度（Trade Intensity，一個經濟體與國際貿易關係強弱的指標），長遠將較該國留在歐盟低15%，而貿易密集度下降，長遠可能導致英國的潛在生產率（productivity）下降4%。

英倫銀行前官員桑德斯（Michael Saunders）指出，大量證據表明，貿易密集度增加，可提高生產效率。英國貿易對GDP的貢獻，由2019年的63%左右，降至去年約55%。英國民調機構YouGov本月早前調查顯示，56%受訪者認為英國在2016年投票「脫歐」是錯誤的決定，只有32%受訪者認為「脫歐」是正確的。

[企業地球村]