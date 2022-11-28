創業營銷也需要做實驗

朋友Ivan So打算出書講創業，我覺得很適合。雖然我印象中他好像沒有成為什麼獨角獸公司或上市，手中只有幾個很賺錢的項目和人流不錯的網站。但我還是覺得他出書講創業很吸引。他說的不是坊間成功以後，人家事後孔明分析的那些勵志故事。我期望看到更多在他手上胎死腹中，開始得快卻又完結得快的案子，這都是學習的好素材。創業需要實驗，然後失敗得快行動得快，做市場營銷亦然。

從失敗中找找改進

市場實驗並不在實驗室內進行，但一樣需要很有步驟和邏輯。看過David J. Bland的《Testing Business Ideas》一書，發現做市場實驗測試其實可以有如學術的資料蒐集、假設、舉證、驗證等步驟般嚴謹，又能真實地應用在商業環境。做實驗有成功有失敗，要不斷做實驗不斷從失敗中改進。不少企業，特別是華人企業和部門要有這種心態，由上而下徹底改變才會發生。

實驗三步曲

有多做實驗，然後失敗得快再行動得快兩者配合起來，就是創新和改變的動力。說來容易，行動很難。我過去半年都刻意將一周的其中半天用來做新項目的研究，到現在還是乾研究未有大測試。理想地我還期望整個團隊每周有一天做新項目的研發，但至少現在行了一小步比沒有起步好。