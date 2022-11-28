創業營銷也需要做實驗

朋友Ivan So打算出書講創業，我覺得很適合。雖然我印象中他好像沒有成為什麼獨角獸公司或上市，手中只有幾個很賺錢的項目和人流不錯的網站。但我還是覺得他出書講創業很吸引。他說的不是坊間成功以後，人家事後孔明分析的那些勵志故事。我期望看到更多在他手上胎死腹中，開始得快卻又完結得快的案子，這都是學習的好素材。創業需要實驗，然後失敗得快行動得快，做市場營銷亦然。
市場實驗並不在實驗室內進行，但一樣需要很有步驟和邏輯。看過David J. Bland的《Testing Business Ideas》一書，發現做市場實驗測試其實可以有如學術的資料蒐集、假設、舉證、驗證等步驟般嚴謹，又能真實地應用在商業環境。做實驗有成功有失敗，要不斷做實驗不斷從失敗中改進。不少企業，特別是華人企業和部門要有這種心態，由上而下徹底改變才會發生。
有多做實驗，然後失敗得快再行動得快兩者配合起來，就是創新和改變的動力。說來容易，行動很難。我過去半年都刻意將一周的其中半天用來做新項目的研究，到現在還是乾研究未有大測試。理想地我還期望整個團隊每周有一天做新項目的研發，但至少現在行了一小步比沒有起步好。
要在公司或營銷部門展開創新改變。做實驗除了心態，當然要配合行動，第一步，列出理想清單再排優先次序，可以理性一點用ICE分數總和排序(Impact 影響力，Confidence 信心度，Ease 容易度)。第二步，構思目標成果和量度方法。第三步，研究結果和計劃下一步行動。
阻撓改變向前行，大多因為完美主義，這正正是我的死穴，或是太害怕失敗。其實只要失敗的事不是重大的錯誤，又何妨從跌跌碰碰中學習？2022年接近尾聲，你今年的成績如何？不論成功失敗也不一定永恆，你學到了些什麼？
這個專欄從2020六月每周一跟大家分享數碼營銷的知識，謝謝各位讀者兩年半的支持。總要有結束才可以有新的開始，12月我會先停下來重新計劃，2023年在《明報》財經版再跟大家見面！
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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