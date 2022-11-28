moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

創業營銷也需要做實驗

朋友Ivan So打算出書講創業，我覺得很適合。雖然我印象中他好像沒有成為什麼獨角獸公司或上市，手中只有幾個很賺錢的項目和人流不錯的網站。但我還是覺得他出書講創業很吸引。他說的不是坊間成功以後，人家事後孔明分析的那些勵志故事。我期望看到更多在他手上胎死腹中，開始得快卻又完結得快的案子，這都是學習的好素材。創業需要實驗，然後失敗得快行動得快，做市場營銷亦然。

從失敗中找找改進

市場實驗並不在實驗室內進行，但一樣需要很有步驟和邏輯。看過David J. Bland的《Testing Business Ideas》一書，發現做市場實驗測試其實可以有如學術的資料蒐集、假設、舉證、驗證等步驟般嚴謹，又能真實地應用在商業環境。做實驗有成功有失敗，要不斷做實驗不斷從失敗中改進。不少企業，特別是華人企業和部門要有這種心態，由上而下徹底改變才會發生。

實驗三步曲

有多做實驗，然後失敗得快再行動得快兩者配合起來，就是創新和改變的動力。說來容易，行動很難。我過去半年都刻意將一周的其中半天用來做新項目的研究，到現在還是乾研究未有大測試。理想地我還期望整個團隊每周有一天做新項目的研發，但至少現在行了一小步比沒有起步好。

要在公司或營銷部門展開創新改變。做實驗除了心態，當然要配合行動，第一步，列出理想清單再排優先次序，可以理性一點用ICE分數總和排序(Impact 影響力，Confidence 信心度，Ease 容易度)。第二步，構思目標成果和量度方法。第三步，研究結果和計劃下一步行動。

阻撓改變向前行，大多因為完美主義，這正正是我的死穴，或是太害怕失敗。其實只要失敗的事不是重大的錯誤，又何妨從跌跌碰碰中學習？2022年接近尾聲，你今年的成績如何？不論成功失敗也不一定永恆，你學到了些什麼？

這個專欄從2020六月每周一跟大家分享數碼營銷的知識，謝謝各位讀者兩年半的支持。總要有結束才可以有新的開始，12月我會先停下來重新計劃，2023年在《明報》財經版再跟大家見面！

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）