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人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大

標籤：經濟

【明報專訊】匯控（0005）去年宣布加強亞洲業務，至2026年於亞洲投放60億美元，當中一半投資香港及中國內地，匯豐聯席行政總裁廖宜建表示，過去兩年進度受疫情及地緣政治等問題影響，短期遇上逆風，惟整體發展方向不變。匯豐期待本港與內地通關後，中港市場的財富管理業務會有長足發展，而人民幣國際化及大灣區市場中長期更潛在重大發展機遇。

內地本港未通關 業務計劃短期受阻

「總體國內疫情防控措施近期已見靈活化，但確診數字正慢慢上升。一方面要迎接開放，一方面要控制數字上升風險。」廖宜建指出，香港近數個月來疫情防控政策已有很大變化，但對入境人士仍實施「0+3」措施，「做生意也好，旅遊也好，若（在監測期）確診了也頗為麻煩」。而香港優勢在於與大灣區連接，不僅為700多萬人的金融市場，而是開放予8000多萬人的財富和金融中心，在內地與本港未通關前，業務計劃進度短期難免受阻。

中期目標聘請培訓3000財富規劃師

匯豐已於2020年成立聆峰創投計劃，中期目標通過聘請及內部培訓3000名財富規劃師，目前有約1300名。今年亦增持匯豐前海證券，以及將匯豐人壽轉為匯豐中國全資擁有。中長線而言，廖宜建認為人民幣國際化增長潛力極為龐大，「人民幣反映國家經濟，中國作為全球第二大經濟體，貿易量最大的國家，人民幣（使用量）可以加大十倍仍是太細。」

他分析自2016年人民幣調整匯率後，過去數年人民幣國際化有點放慢的迹象，國際投資者參與投資內地市場比例偏低。對主權基金及全球性基金來說，更可視為對持「淨空倉」（net short），因要體現全球性增長，不可能沒有中國內地投資。人民幣投資的發展空間極大，而香港金融市場很自然在人民幣國際化過程發揮作用。

廖宜建又指出，大灣區發展有國策支持，特別是在跨境理財通等業務增長潛力大。不過，當中細節仍有待進一步探究，包括遠距離開戶流程、分享實名認證（KYC）等數據，並期望日後可放大投資額，以及增加產品上不同風險的偏好。