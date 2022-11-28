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永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》

【明報專訊】永利澳門（1128）昨日公布，旗下永利渡假村（澳門）將進行資本重組，以符合經修訂的《博彩法》，以便與澳門政府簽署正式新賭牌批給合同。

註冊資本增至50億

據公告顯示，永利渡假村將會發行一批新的A類、B類和C類記名股份，讓註冊資本由2.001億元（澳門元，下同）增加至50億元，所需的47.999億元由集團旗下兩間子公司支付。當中244.79萬股B類記名股分由子公司Wynn Resorts （Macau）和認購；162.19萬股C類股由Wynn Resorts Internationa認購。 至於A類則向集團副主席、永利渡假村常務董事陳志玲發行，以及她不需出錢支付。

完成有關認購後，永利澳門間接持有的B類和C類記名股份享有投票權由90％減至85％。而陳志玲通過其A股類記名股份享有投票權由10％增至15％，以達到《博彩法》所要求澳門居民在承批公司的持股門檻。根據新修訂的《澳門博彩法》，持牌賭企的註冊資本由2億元提升至50億元；而由澳門永久居民出任的常務董事，佔股比例由10%增至15%。早前澳博已修訂澳娛綜合的公司章程以符合新例。

常務董事陳志玲投票權增至15%

至於美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿亦獲續牌，其早前亦提出資本重組方案，將向金殿超濠注資48億元，金殿超濠將會向公司配發407萬股A類股份以及73萬B類股份，分別涉資40.7億元及7.3億元。同時，公司亦會以「象徵式」1元，將該些B類股份轉讓予「賭王」何鴻燊二房長女何超瓊，使何超瓊持有金殿超濠的投票權由10%增至15%，以達到《博彩法》所要求的15％持股門檻。