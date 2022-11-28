moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值

【明報專訊】憧憬美國通脹見頂回落，聯儲局下月將把加息幅度放緩至0.5厘，美股三大指數上周均向好，道指、標指及納指分別上升1.78%、1.53%及0.72%，今期封面故事訪問富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover、固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai及旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管兼投資組合經理孫應梅分析最新形勢。他們認為，即使美國通脹正在回落，惟是次通脹周期韌性較強，預料明年通脹仍會高企於4%或以上，因此聯儲局料加息至5厘或以上，此舉亦增加經濟衰退的風險，估計明年美債較美股更有投資價值。

明報記者 葉創成

記者本月中到新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」，當中，與富蘭克林科技基金基金經理Jonathan Curtis的專訪已於上周一出版的《Money Monday》封面故事見報，Curtis在報道中看好的微軟（美：MSFT）上周股價亦上升2.6%，在論壇上記者還專訪了該行的Stephen Dover等專家，他們對美國明年經濟、通脹及息口的最新看法，相信對讀者經歷今年波濤洶湧的投資市場後，明年如何投資部署穩中求勝亦有幫助。

三大因素影響 美通脹難重返疫前

在美國本月8日國會中期選舉中，總統拜登所屬民主黨守住參議院控制權，眾議院大多數議席由共和黨奪得，出現分權政府（split government），記者十分關心此舉對美國未來兩年貨幣及財政政策的影響，在專訪中就此率先請教Dover。Dover表示，根據傳統，聯儲局不論在總統或國會選舉前數個月，一般不會改變貨幣政策，以免予人就此影響選舉結果的印象，惟由於早前當地通脹持續飈升，而央行的天職便是壓抑通脹，因此聯儲局在6月、7月、9月及本月初均大幅加息0.75厘，Dover認為此舉反映聯儲局在政治敏感期仍保持了獨立性：「假如聯儲局在是次國會中期選舉前數個月不加息的話，難免會被批評出於政治考慮，當局並沒有這樣做，反而是連續多次大幅加息，這理論上不利於執政黨、不利於總統拜登，但拜登亦沒有就此干預，而民主黨在是次選舉最終仍能取得（參議院）勝利。」

Dover指出，在距離2024年第四季總統大選前、即未來一年多，聯儲局不再處於政治敏感期，對獨立性屬正面，可以聚焦於經濟數據決定貨幣政策，他引述富蘭克林鄧普頓同事、固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai的觀點，聯儲局在未來一年多很可能仍會維持鷹派，以捍衛該行在打擊通脹上的聲譽，他認為即使上月消費物價指數（CPI）按年升幅已回落至7.7%，聯儲局下月料會放緩加息力度至0.5厘，屆時聯邦基金利率上端料升至4.5厘，但這並不會是當局最後一次加息，料當局明年仍會繼續加息，聯邦基金利率上端將升抵5厘或以上。

據Dover分析，由於三大結構原因，美國是次通脹上升周期具韌力，故即使上月CPI已回落至7.7%，且未來一段時間料進一步回落，但相信難以重返2020年疫情爆發前的2%低位，而是持續高企於4%或以上：「我覺得（美國）通脹的確面對一些結構問題，例如（疫情帶來的影響持續，的確存在供應鏈方面的問題；而目前美國隨處可見勞工短缺，餐廳及店舖均請不到足夠的人手；加上過去多年中國為美國帶來很大通縮壓力，原因是中國的產品售價很低，而我估計此因素未來將會淡化，這些因素都會令美國通脹持續高企於4%或以上。」

美息明年走勢 股債投資者分歧

假如美國通脹一如Dover上述預測持續高企於4%或以上，當地若要出現1厘的實質利率（即名義利率減通脹率），聯邦基金利率便要加至5厘或以上，這亦是Dover預測在明年將會出現的情况。

美國本月10日公布上月CPI回落至7.7%、低於市場預期後，美股三大指數當日已顯著做好，而且升勢亦延續至今；而美國2年期國債孳息率於當日由4.5795厘下跌至4.3321厘後，過去兩個多星期反覆回升，上周五收報4.4526厘（見圖1）。Dover分析，面對該通脹回落的數據，股票投資者理解為息口快將回落，認為此舉對股市屬正面；債券投資者則相信，息口仍會在更長時間維持在更高位。Dover認為，到底是股票投資者抑或債券投資者正確，預料最遲明年便會揭曉，美股或美債屆時將出現新方向。

明年美股及美債何去何從，其中一個關鍵變數是，假如聯儲局加息令美國經濟明年陷入衰退的話，當局會否由鷹轉鴿、由加息轉為減息？Dover分析，由於美國通脹高企問題屬結構性，故即使明年當地經濟輕微衰退，估計聯儲局只會微調貨幣政策，暫緩加息而不會減息；除非明年當地經濟嚴重衰退，聯儲局才會轉為減息救市。

美樓市仍穩健 經濟料溫和衰退

那麼美國會否出現經濟嚴重衰退呢？Dover表示，其中一個變數是，隨着聯儲局今年3月以來大幅加息、美國30年定息按揭利率曾上升至逾7厘後（見圖2），當地樓市會否出現重大問題。他則認為，美國銀行現時審批按揭已遠較2008年金融海嘯前審慎，而且樓市現仍處於供不應求，相信若當地居民薪金能夠保持升幅，便可以承擔高息率及高樓價：「雖然高息環境明顯不利樓市，但我覺得可以從兩方面分析，一是樓價水平，二是每月按揭供款額，兩者互為相關，我認為最重要是普羅百姓有工做、有人工加，可以負擔每月按揭供款。事實上，在1990年代也曾出現過類似的高息環境，當時樓價仍然錄得升幅」。

「而且2008年金融海嘯爆發後，美國樓市新增供應一直大幅減少，令過去10多年來樓市持續供不應求，結果很多30歲左右的人現仍要和父母同住，因此市場其實累積了龐大被壓抑了的需求，這樣的話，即使加息會為樓市帶來一些問題，但優質分層住宅仍然會有強大的需求支持」。

指聯儲樂見股市跌 負財富效應壓通脹

過去幾個月市場焦點是美國聯儲局的加息步伐，而Dover認為，同樣值得關注的是，當局於6月開始亦已縮減資產負債表的規模（QT）（見圖3），此舉明顯不利股市：「作為股票投資者，我真的覺得量寬（QE）是對股市有利的，因為QE向市場提供了流動性，相反，QT明顯不利股票。你明白此道理及細心想的話，便會知道聯儲局官員現時不希望股市上升，原因是股市上升會帶來財富效應，普羅百姓覺得自己更有錢了，感覺良好便會增加借貸、增加消費，為通脹帶來更大的壓力。相反，假如股市下跌的話，便會帶來負財富效應，對壓抑通脹屬正面。」

綜合上述分析，Dover預測美國聯儲局下月加息0.5厘後，明年仍會再加息至少0.5厘，令聯邦基金利率升至5厘或以上，並且維持息口在此高位一段時間，不會輕易減息，而且亦會繼續QT。在此宏觀大環境下，Dover指出，明年他看好美債會多於美股：「我們一向同時喜歡美國債券及股票，但明年會喜歡美債多一點，料不論在國債、投資級別企業債及高息企業債均有投資機會」。Dover續說，美股之中他傾向選擇一些可望穩定派息的股份，例如公用股及必須消費股，另亦看好具備創新能力、有結構性增長潛力的醫療股。

富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：聯儲局2024年前難減息

美國上月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，較9月回落0.5個百分點；剔除食品及能源價格，美國上月核心CPI按年升6.3%，較9月所創的40年高位，回落0.3個百分點。不過，富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai認為，即使按年升幅較前月有所回落，上月CPI及核心CPI仍分別是正常水平的4倍及3倍，故她認為投資者不應該就單月數據過分雀躍。Desai預測，美國聯儲局仍會繼續加息，聯邦基金利率將升到5.25厘至5.5厘，而2024年之前亦不會減息。

1年前已測中通脹高企 市場波動

Desai在《Money Monday》第325期（去年11月22日出版）封面故事曾表示，美國通脹料高企不下，同時經濟增長卻放緩，關注滯脹風險，料市場波動性將增加，準確預測過去一年美國通脹、經濟及市場情況，故她是次的最新分析亦值得重視。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]