美匯牛市料持續 英鎊危機未完

富蘭克林鄧普頓Stephen Dover指出，美元對比其他貨幣有息差優勢，而且美國資產有吸引力、外資流入，均是支持美元匯價的兩大利好因素，料美匯指數已延續11年的牛市仍會持續：「我覺得美匯目前的確很貴，但它可以繼續這樣貴，在未來一段長時間，我很難見到美匯可以大幅下跌。」

是次Dover是從美國到新加坡出席「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」期間接受記者專訪，Dover笑說，由於美匯指數的牛市已延續11年，今年以來升勢更尤其凌厲，奇怪為何新加坡元兌美元匯價與他在3年前到訪當地時沒有太大變化，記者回應說新加坡元某程度上與美元掛鈎，新加坡元匯價兌美元在指定區間內上落，Dover表示：「是的，新加坡元的情况是這樣。而早前我去歐洲，對比美元，歐元匯價很低，而在幾年前去歐洲時，歐元匯價仍然很高。」

英鎊兌美元過去15年貶值近半

Dover跟着談到英鎊：「英鎊匯價波幅更大，英鎊兌美元由（2007年高位）1兌2，早前曾跌至近1兌1，換言之，期內英鎊大幅貶值近一半（見圖1）」。

英國上任首相卓慧思於9月初上台，該月23日便公布1970年代初以來最大規模的減稅措施，由於市場擔心此舉將令財赤惡化並出現危機，英鎊匯價隨之大跌，該月26日最低報1.0350；惟隨着卓慧思撤回該方案，而且上月20日她亦宣布辭任保守黨黨魁，並於上月25日由辛偉誠接任英國首相，市場信心已略為恢復，過去兩個月英鎊匯價反覆向好，上周收報1.2092。

Dover指出，英鎊匯價短期何去何從，要視乎英國現任首相辛偉誠將出台哪些政策，但他認為，投資者較少注意的一項風險是英國的退休金計劃（pension plan）：「沒有人想到英國退休金計劃會出現風險，這正是問題所在。我所關注的是，不少英國退休金公司近年因應英鎊匯價穩定及息口持續低企的假設進行了不少投資，目前來看，這些公司不止進行了差勁的投資，而且還以槓桿進行，這可以為英國退休金帶來非常差勁的後果」。

英鎊跌息口升 考驗退休金公司管理能力

事實上，除英鎊匯價今年以來貶值逾一成外，英倫銀行政策利率亦由年初0.25厘升至現時的3厘（見圖2），市場波動之大，屬近年罕見，相關金融機構若管理風險不善，的確可以帶來重大風險。

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