moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億

【明報專訊】國內主要險商之一陽光保險（下簡稱「陽光」）終於通過上市聆訊，有機會短期內在港招股。市場消息指集團計劃集資78億元。自中國人保（1339）2018年於上海A股掛牌，再無境內保險企業上市，令到陽光是次招股份外受市場注視。但目前本港上市的大型保險股市帳率幾乎「破淨」（低於1倍），陽光要獲得投資者青睞，定價似乎也不能太「耀眼奪目」。

撰文：旻晞

早前，中國證監會已核准陽光來港上市，發行不超過39.68億股境外上市普通股。而今次陽光的上市聯席保薦人包括華泰國際、中金、瑞銀及建銀國際。成立於2004年的陽光，為國內13家保險集團/控股公司之一，經營人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產品；並主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4000種財產險產品。

財險市場擁前列地位

按去年保費收入計，集團於財險及壽險保費收入分別位列國內第7位及第12位；而按2020年數據，市佔率分別為1.7%及2.7%。截至今年6月底，集團總投資資產規模約4163億元（人民幣，下同）；同期集團內含價值為929.24億元，較去年底下跌近1%。

雖則集團於財險市場有較佳的領前地位。但按集團總保費收入劃分，包括壽保的人身險業務收入佔集團66%收益（2022年上半年數據）、財險業務佔33.2%。

集團目前主要銷售渠道，以總保費收入劃分，人壽業務來自銀行保險渠道銷售額佔70%，其次為代理人渠道，佔20.1%；財險業務則主要依靠代理銷售，有近七成保費收入來自代理銷售。

截至今年6月底，陽光人壽及陽光財險擁有2855家分支機構、覆蓋了中國全部省、直轄市、自治區、94.3%的地級城市及63%的區縣；人壽銷售員人數達6.2萬人、財險銷售人員4.4萬人加內部銷售人員1.5萬人，以服務同期約3150萬個人客戶及約80萬家團體客戶。

近年收入波動 綜合成本率高

論規模來說，陽光業務能列居內地保險市場的二線。在財政實力方面，集團於核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率，都遠高於監管機構規定的>50%及>100%。根據今年上半年數據，兩者比率分別為達144%及200%，經營性風險偏低。

集團招股文件指出，原保費收入從2007年的41.53億元增至去年的1013億元，年均複合增長率達26%，較同期的保險行業原保費收入年均複合增長率高出11個百分點。但集團近年收入較為波動（見附表），新冠疫情、加上河南水災，以及內地保險法規的改變修訂，均導致集團於綜合成本率保持較高水平，窒礙盈利上升空間。

在投資收益方面，與大部分保險同業一樣，集團投資主要集中於固定數益類金融資產，且比重逐年見增加，由2019年的67.8%增至今年上半年的71%；其他投資包括固定收益類理財產品、定期存款，佔比大約分別為一成、5%左右。相較環球息率，中國仍維持相對寬鬆貨幣政策，利息下降或令集團新增固定收益的投資回報減少。往績期間集團淨投資收益率介乎4%至6%水平，而今年上半年年化淨投資收益率跌至4.3%，但相較同業已屬中上游水平，如平保（2318）同期年化淨投資收益率為3.9%；中人壽（2628）為4.12%；人保（1339）為4.9%。

投資收益率跌 仍高於同業

行業方面，內地經濟復蘇仍未見穩固，財富效應因樓市下跌而削弱，消費表現亦相對呆滯。而總理李克強上周剛提及要適時降準，預料未來一年中國貨幣政策仍保持相對寬鬆局面，國內險資要獲取較佳投資收益的難度難免會增加，令目前在港上市的內險企業表現相對疲弱。一線企業中人壽、平保市帳率分別為0.53倍及0.73倍，至上周四兩者股價較2020年底累跌29%及52%，行業估值有待收復，或正如中證監主席易會滿上周所指，中資國企有需要建立具中國特色估值體系。此時此候陽光來港招股，定價不宜過分進取，否則較難爭取投資者的注意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]